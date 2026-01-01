La Biblioteca Regional marca su récord histórico con 575.000 préstamos y 228.000 socios

Biblioteca Regional de Murcia - CARM

MURCIA 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Regional de Murcia, organismo dependiente de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, realizó a lo largo de 2025 un total de 575.000 préstamos, lo que supone un incremento de 19.559 respecto al año anterior.

Del total de préstamos registrados, más de 351.000 corresponden al formato físico y 224.000 al formato digital, llevados a cabo a través de la plataforma eBiblio. Ambas modalidades experimentan un importante crecimiento respecto al año anterior, si bien el préstamo digital es el que presenta una mayor subida, con más de 16.000 préstamos adicionales, frente al aumento de 3.500 en formato físico.

La plataforma eBiblio contó en 2025 con 9.378 usuarios activos, lo que supone un incremento de más de 800 respecto a 2024, consolidando una tendencia al alza del consumo de contenidos digitales.

Dentro del global registrado en formato físico, se incluyen los 89.000 préstamos llevados a cabo a través de la red de bibliobuses, lo que supone una cuarta parte de los de este formato.

Por otro lado, la plataforma de préstamo de material audiovisual, eFilm, contabilizó a lo largo del año un total de 9.000 préstamos, lo que supone un incremento de 1.300 respecto a 2024.

"Estos datos ubican a la Biblioteca Regional como un espacio cultural de primer orden en nuestra Comunidad", ha manifestado el director general de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez.

"Este importante crecimiento, tanto en el número de préstamos como en el de socios, es el resultado directo de la estrategia cultural que el Gobierno regional viene impulsando en su principal institución bibliotecaria. Una apuesta por la modernización de los servicios, la ampliación de la oferta digital y el acercamiento de la cultura a toda la ciudadanía, independientemente de su lugar de residencia o de sus hábitos de consumo cultural", ha explicado Patricio Sánchez.

SOCIOS Y COLECCIÓN

La Biblioteca Regional sumó más de 6.000 nuevos socios a lo largo de 2025, alcanzando su récord histórico de 228.000 socios.

El número de visitantes de la institución se mantiene en los parámetros registrados en 2024, con una media de más de 1.200 diarios.

La colección bibliográfica en soporte físico alcanzó en 2025 los 556.547 ejemplares, que suponen 6.000 más que año anterior.

De esta colección, más de 62.000 ejemplares se encuentran en los bibliobuses, con lo que en torno al 12 por ciento del total de fondos de la Biblioteca Regional llega a todos los municipios de la Comunidad mediante el servicio de biblioteca móvil.