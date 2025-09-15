Las bibliotecas de Murcia prestan más de 20.000 libros este verano, el 80% de ellos de temática policíaca

MURCIA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Red Municipal de Bibliotecas de Murcia, compuesta por 18 sedes, ha prestado este verano un total de 20.571 libros, el 80% de ellos novelas policíacas y de intriga, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Durante más de dos meses, los aficionados a la lectura han podido disfrutar de préstamos de hasta 15 libros gracias a la campaña de la Concejalía de Educación y Atención a la Ciudadanía, que lidera Belén López, con motivo del periodo estival.

Este lunes es el último día para devolver los libros en el marco de esta iniciativa municipal.

La biblioteca que más libros ha prestado por carné desde el pasado julio ha sido la de La Alberca, con un total de 4.319 ejemplares cedidos; seguida de las de El Carmen, con 2.559, y Santiago el Mayor, con 2.772.

El resto de Bibliotecas, por orden del número de préstamos, han sido Beniaján, El Palmar, Espinardo, Cabezo de Torres, Javalí Nuevo, La Ñora, San Basilio, Río Segura, Biblioteca José Saramago, Puente Tocinos, El Raal, Guadalupe, Cronista Antonio Botías en Murcia, El Puntal y Bibliomercado Saavedra Fajardo.

La concejala de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López, ha destacado que "el objetivo de esta campaña es fomentar la lectura dando facilidades a los usuarios para que puedan pedir más préstamos de libros y que viajen con ellos en sus vacaciones, ya que en el periodo estival es cuando se incrementa este servicio en las bibliotecas municipales".

López ha destacado el caso de La Alberca, que de prestar una media de 1.600 libros al año, desde julio hasta ahora ha cedido 4.319 ejemplares. Cabe recordar que a lo largo del año los plazos de préstamo ordinario son de un máximo de 10 libros durante 15 días, con prórroga de hasta 15 días más.