'Blaubeeren', Els Joglars y Luz Casal, en el Festival de Teatro de San Javier que estrena ciclo de cine

Presentación del 56 Festival de Teatro, Música y Danza de San Javier - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 4 (EUROPA PRESS)

La 56 edición del Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier ofrecerá este año once noches de auditorio, cuatro espectáculos gratuitos de calle, cuatro películas y grandes nombres de la escena nacional e internacional.

Durante la presentación, la consejera, de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, ha apuntado que el festival "es un referente de dinamización cultural, turística y económica". "Se supera y destaca por la sabia combinación de escenarios para vivir y amar la cultura en la Ciudad del Aire", ha añadido.

Por su parte, el concejal de Cultura y director del festival, David Martínez, ha señalado la programación se articula en torno a "la contemporaneidad, la revisión de los clásicos, la calidad artística y la búsqueda de lenguajes propios, con Japón y Perú como países invitados" y con una clara vocación de propiciar el diálogo entre distintas miradas, generaciones y trayectorias.

Martínez ha destacado el ciclo de cine gratuito como una de las novedades, una propuesta impulsada junto a la Filmoteca Regional y la Consejería de Cultura para explorar las relaciones entre teatro y cine a través de grandes autores como Shakespeare, Lope de Vega, Lorca y Cervantes.

El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, ha señalado que el festival forma parte de una apuesta sostenida durante los últimos años para consolidar a San Javier como "capital de la cultura en verano". Así, ha destacado que esta programación permite "desarrollar una ciudad de una forma cómoda, agradable, a la luz de las estrellas y disfrutando con amigos de ese impulso cultural".

PROGRAMACIÓN

La programación principal arrancará el 2 de agosto en el Auditorio Parque Almansa con 'Blaubeeren', una obra de Moisés Kaufman y Amanda Gronich, en versión y dirección de Sergio Peris-Mencheta. El montaje parte del hallazgo de un álbum de fotografías inéditas de la Segunda Guerra Mundial para adentrarse en la memoria del Holocausto, la responsabilidad histórica y la inquietante normalidad con la que los verdugos convivían con el horror. Clara Alvarado, Víctor Clavijo, Nacho López, Irene Maquieira, Natxo Núñez, María Pascual, Paloma Porcel y Eric de Loizaga integran el reparto.

El 4 de agosto será el turno de 'Hinotori, las alas del Fénix', de Yamato, 'The Drummers of Japan', una propuesta musical de percusión taiko que fusiona tradición japonesa, energía escénica, coreografía y humor.

El Siglo de Oro llegará el 6 de agosto con 'La dama boba', de Lope de Vega. Bajo la dirección de Josep Maria Mestres y con versión de Xus de la Cruz, la obra recupera la historia de Finea para hablar de deseo, inteligencia, apariencia y transformación. Joaquín Notario, Carolina Rubio, Silvana Navas, Carlos Serrano, Pablo Béjar, Markos Marín, Concha Delgado y Víctor de la Fuente forman parte del elenco. 3

El 8 de agosto, Els Joglars celebrará sus 65 años sobre los escenarios con 'El retablo de las maravillas', una lectura contemporánea del entremés de Cervantes, con texto de Albert Boadella y Ramón Fontseré y dirección del propio Boadella. Llegará a San Javier con Ramón Fontseré, Pilar Sáenz, Dolors Tuneu, Javier Villena, Bruno López-Linares, Rafa Blanca y Pep Muñoz.

La programación continuará el 12 de agosto con 'La Barraca', adaptación de la obra de Vicente Blasco Ibáñez. Dirigida por Magüi Mira, la obra aborda el rechazo que sufre una familia al instalarse en unas tierras de la huerta valenciana marcadas por la injusticia, el conflicto social y la tragedia. Daniel Albaladejo, Antonio Hortelano, Patricia Ross, Jorge Mayor, Antonio Sansano, Claudia Taboada, Elena Alférez y Jaime Riba protagonizan este montaje.

El 14 de agosto llegará 'Hamlet', de Teatro La Plaza, compañía peruana que ha llevado esta versión libre de Shakespeare a escenarios internacionales como Nueva York, Londres o París. Bajo la dirección de Chela de Ferrari, el montaje está interpretado por un grupo de actores con síndrome de Down.

La danza protagonizará la noche del 16 de agosto con 'Calentamiento', de Rocío Molina, que llega tras obtener los galardones a mejor espectáculo de danza, coreografía e intérprete femenina de danza en los Premios Talía 2026. Con dirección y coreografía de Molina, codirección y textos de Pablo Messiez y dirección musical de Niño de Elche.

El 18 de agosto, el Grupo de Teatro San Javier llevará al Auditorio 'Carmen, la flor y la cuerda', una versión teatral inspirada en la ópera de Georges Bizet, con texto y dirección de José Antonio Navas. La propuesta devuelve el mito de Carmen a su núcleo más áspero: la libertad frente a la posesión, el deseo frente al control y el destino de una mujer que se pertenece a sí misma incluso cuando esa elección tiene un precio fatal.

La comedia clásica llegará el 20 de agosto con 'La comedia de la olla', del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida y Arequipa Producciones. La obra de Plauto, versionada por Antonio Prieto y Juan Luis Iborra y dirigida por este último, cuenta en su reparto con Carlos Sobera, Ángel Pardo, Silvia Vacas, Jesús Cabrero, Juanjo Cucalón, David Tortosa, Arianna Aragón y Antonio Prieto.

El 22 de agosto será el turno de 'Fedra, en los infiernos', una reformulación del mito clásico escrita y dirigida por José María del Castillo y producida por el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, La Raíz Producciones y Coribante Producciones. Lydia Bosch, Julio Peña, Alejandro Albarracín, Marta Calvó, Eva Diago, Antonio Albella y Alicia González protagonizan esta tragedia.

CONCIERTO DE LUZ CASAL

La clausura llegará el 23 de agosto con Luz Casal, que presentará 'Me voy a permitir', un trabajo ecléctico en el que la artista despliega distintas formas de mirar el mundo a través de canciones que se mueven entre la chanson francesa, el cancionero latinoamericano y el rock. Luz Casal cerrará el festival con un concierto concebido como puente entre memoria, presente y futuro.

CIRCO, DANZA Y TEATRO AL AIRE LIBRE

San Javier Fest volverá a salir a la calle de la mano de Estrenarte, el festival de creación joven impulsado por la Comunidad Autónoma. El 31 de julio, la compañía murciana UpArte presentará 'Sísifos' en la Plaza de España de San Javier, una pieza de circo contemporáneo inspirada en el mito de Sísifo y en la lectura de Albert Camus.

El 10 de agosto, el mismo espacio acogerá 'Winter Speaks', de Sebastián Paladines y Arena Teatro y Danza, una propuesta plástica que une danza, teatro e impacto sensorial. El 15 de agosto, Santiago de la Ribera será escenario de 'Elipsión', de El Carromato Teatro de Calle, un espectáculo itinerante con luces, música electrónica, movimiento y efectos pirotécnicos sin ruido que recorrerá la explanada del Club Náutico y la explanada Barnuevo.

El 19 de agosto, el Puerto Tomás Maestre, en La Manga del Mar Menor, acogerá 'Instants', de Non Sin Tri Circo, una mirada íntima sobre el paso del tiempo, los cuidados, la amistad y los momentos que dan forma a una vida.

UN CICLO DE CINE GRATUITO

El festival incorpora un ciclo de cine gratuito en el Teatro de Invierno que comenzará el 30 de julio con 'Hamnet', de Chloé Zhao; continuará el 7 de agosto con 'El perro del hortelano', de Pilar Miró; seguirá el 13 de agosto con 'La novia', de Paula Ortiz, adaptación de 'Bodas de sangre'; y concluirá el 21 de agosto con 'El cautivo', de Alejandro Amenábar, sobre el joven Miguel de Cervantes durante su cautiverio en Argel.

Las entradas están disponibles a través de festivalteatrosanjavier.es, compralaentrada.com y en la Oficina de Festivales. El abono tiene un precio de 120 euros e incluye todos los espectáculos salvo el concierto de Luz Casal.

Las funciones principales se celebrarán a las 22.30 horas en el Auditorio Parque Almansa, mientras que los espectáculos gratuitos de calle y el ciclo de cine tendrán lugar a las 22.00 horas en los distintos espacios programados.