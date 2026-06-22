Bomberos acuden a sofocar varios focos en la zona de Barriomar afectada por el incendio de este sábado

Lugar donde se han registrado los focos del incendio - 1-1-2

MURCIA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Murcia se ha desplazado este lunes en dos ocasiones al entorno del Carril de los Mancheños, en la pedanía de Barriomar, debido a la aparición de varios focos de fuego en la zona afectada por el incendio forestal de este sábado.

En concreto, la primera salida ha tenido lugar sobre las 12.00 horas y la segunda, a las 17.00 horas, momento en el que se han movilizado hasta el lugar dos vehículos y ocho bomberos, según han informado fuentes del SEIS a Europa Press.

El incendio, que ya ha sido extinguido, se ha localizado en la margen derecha del río Segura, una de las zonas damnificadas por el fuego del pasado sábado. Este incendio se dio por extinguido el domingo, tras afectar a una superficie de 18,1 hectáreas dentro de un perímetro de 4,5 kilómetros.