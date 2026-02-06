Bomberos de Cartagena realizan casi una treintena de intervenciones por el fuerte viento este jueves

El viento produjo la caída de árboles - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 6 (EUROPA PRESS)

Bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Cartagena realizaron este jueves un total de 29 intervenciones a causa de las intensas rachas de viento que afectaron al municipio, en una jornada marcada por la caída de objetos, daños en estructuras y obstáculos en la vía pública.

La mayor parte de los avisos se concentró durante la tarde y, aunque en general no se registraron heridos de gravedad, tres menores resultaron heridos leves en un incidente ocurrido en una instalación deportiva próxima al colegio Maristas, donde el viento arrancó varias chapas de un techado que cayeron al patio del centro.

Según el balance de actuaciones, el tipo de servicio más frecuente fue el de derrumbes con caída de objetos y árboles (15), seguido de derrumbes con saneamiento preventivo (7).

También se contabilizaron tres intervenciones por obstáculos en la calzada, dos colapsos estructurales, una actuación relacionada con vendaval y un rescate en ascensor, hasta alcanzar las 29 actuaciones totales.

Un total de 18 de estos servicios requirieron movilización operativa de efectivos (PUA), mientras que 11 se resolvieron mediante gestión técnica, sin necesidad de despliegue presencial.

La distribución horaria refleja la intensidad del episodio de viento durante la tarde: seis intervenciones entre las 8.00 y las 14.59 horas; 19 entre las 15.00 y las 19.59, franja en la que se registró la mayor actividad y donde se enmarca el incidente del colegio, y cuatro entre las 20.00 y las 23.59 horas.

Las incidencias incluyeron desprendimientos de cornisas, cristales, chapas metálicas y otros elementos constructivos, así como caída de árboles, daños en cubiertas y situaciones de riesgo en la vía pública.

Entre los sucesos más relevantes se encuentran árboles caídos sobre vehículos y viviendas, el colapso parcial de un inmueble y daños en infraestructuras eléctricas, además del accidente leve registrado en el entorno escolar.

Pese a la magnitud del temporal, la rápida intervención de los servicios municipales de emergencia permitió controlar la mayoría de situaciones de riesgo y evitar consecuencias personales graves.