Bomberos del CEIS apagan un incendio en la planta de tratamiento de residuos de Ulea - AGENTE MEDIOAMBIENTAL

ULEA (MURCIA), 17 (EUROPA PRESS)

Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia han apagado un incendio declarado este viernes en las instalaciones de la planta de tratamiento de residuos de Ulea.

El incidente se ha saldado sin registrar daños personales ni afectar al terreno forestal cercano, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias.

A las 11.14 horas, los trabajadores de la instalación han avisado al '1-1-2' de que el fuego se había originado en el almacén de acero y que estaba quemando chatarra y plástico prensado.

A pesar de sus intentos por sofocar las llamas por sus propios medios, los operarios han solicitado la asistencia de los servicios de extinción.

Hasta el lugar se han desplazado un agente medioambiental y efectivos de bomberos del CEIS, quienes han trabajado en las labores de extinción con la colaboración del personal de la propia planta de residuos.

A las 12.33 horas, el mando de los bomberos ha dado el incendio por extinguido de manera oficial. Los equipos de emergencia se han retirado de la zona tras confirmar que el fuego no había afectado a la masa forestal del monte colindante.