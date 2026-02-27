Los bomberos del CEIS consideran a Ortuño "un interlocutor no válido"

Representantes sindicales de los bomberos del CEIS reunidos con el delegado del Gobierno, Francisco Lucas - EUROPA PRESS

MURCIA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) consideran al consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, "un interlocutor no válido por sus declaraciones después del incendio de Águilas y en la Asamblea". Así lo ha manifestado el delegado de la Junta de Personal del CEIS, Sergio Rubén Nicolás, tras la reunión que representantes de los sindicatos han mantenido con el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, para tratar la situación del Consorcio.

Nicolás ha asegurado que sus siguientes pasos serán hacer "un seguimiento" de la agenda del presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, para "presionar y visibilizar la situación".

Por su parte, Lucas, ha pedido al jefe del ejecutivo autonómico un plan de choque "para dotar de todos los recursos necesario a los diferentes parques de bomberos", así como la dimisión de Ortuño como consejero o el cese por parte de López Miras.

Tras la reunión, el delegado de personal de UGT, Antonio Jiménez, ha asegurado que en los parques tienen "camiones que se podrían considerar vehículos históricos", y ha denunciado una falta de personal que lleva a que en algunos municipios "solo acudan tres bomberos a socorrerte".

Además, ha solicitado una formación actualizada para poder hacer uso de vehículos eléctricos y atender emergencias relacionadas con danas o terremotos. "Tenemos un acuerdo marco que regula nuestras condiciones laborales que es de 2008, está obsoleto. Pedimos que haya una negociación real y que se cumplan los acuerdos a los que llegamos", ha añadido.

En este sentido, el representante de CC.OO, José Ramón Hernández, ha afirmado que esto último se debe a los cambios políticos. "Siempre que hay elecciones cambian las cúpulas de dirección del CEIS por lo que lo que se ha negociado queda en agua de borrajas y vuelve a negociarse de 0".

Por su parte, el representante del CSIF, Paco Martín, ha aseverado que en la Región de Murcia "no podemos prestar un servicio de seguridad en cualquier tipo de emergencia en más de la mitad de los municipios". Martín ha afirmado que "no es lo mismo actuar en Murcia, donde van a ir entre 13 y 16 bomberos a un incendio, que en otros municipios donde nos vemos abocados a intervenir con tres personas. Nos ponemos en peligro nosotros y a los ciudadanos".