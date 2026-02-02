Bomberos sofocan un incendio originado en el sótano de una vivienda de El Chorrico, en Molina de Segura

Un bombero trabaja en las labores de extinción de un incendio originado en el sótano de una vivienda - CEIS RM

MOLINA DE SEGURA (MURCIA), 2 (EUROPA PRESS)

Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia han sofocado este lunes un incendio originado en el sótano de una vivienda en Molina de Segura, según informaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

A las 8.11 horas, el '1-1-2' ha recibido el aviso de una central de alarmas alertando de que se había originado un incendio en una casa en la calle Ruiseñor de la urbanización El Chorrico.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del CEIS, que han comprobado que en el domicilio no había nadie, y de la Policía Local de Molina de Segura.

Una vez extinguido, los bomberos han procedido a ventilar las dependencias afectadas por el incendio, cuyas causas se desconocen por el momento.