Los bomberos sofocan un incendio en un restaurante kebab en Lorca

Los bomberos del CEIS en la puerta del local incendiado - 1-1-2

LORCA (MURCIA), 24 (EUROPA PRESS)

Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia sofocaron este domingo por la tarde un incendio que se declaró en un kebab de Lorca, según informaron fuentes del 1-1-2.

El Centro de Coordinación y Emergencias recibió varias llamadas dando aviso a las 16.37 horas.

El incendio se originó en el interior de un restaurante kebab, situado en la avenida Jerónimo Santa Fe, afectando a la zona de la cocina. La intervención de los bomeberos evitó que las llamas se extendieran a la totalidad del local, pero la gran cantidad de humo obligó a los bomberos a realizar tareas de ventilación exhaustiva tanto en el establecimiento como en la escalera del edificio de viviendas donde se encuentra ubicado.

Hasta la zona se desplazaron efectivos de los Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia y agentes de la Policía Local de Lorca.

No se registraron víctimas.