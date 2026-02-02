Bomberos trabajan en la extinción de un incendio de cañas en el límite municipal de Murcia y Las Torres

Lugar donde se ha producido el incendio - 1-1-2

LAS TORRES DE COTILLAS (MURCIA), 2 (EUROPA PRESS)

Bomberos trabajan para sofocar un incendio de cañas y matorral declarado en el límite municipal de Murcia con Las Torres de Cotillas, cerca de Cañada Hermosa, según informaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

A partir de las 18.27 horas, el '1-1-2' ha recibido más de 32 llamadas alertando del incendio. Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región, la Policía Local de las Torres de Cotillas, Protección Civil y Guardia Civil.

También se ha informado a Policía Local de Murcia y a bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de este municipio, que han acudido para labores de apoyo con el fin de evitar que el viento extendiera el incendio, tanto a viviendas cercanas, como a una explotación porcina.