Bullas acoge este domingo una nueva edición de 'El Zacatín' dedicada a la madera - AYUNTAMIENTO DE BULLAS

BULLAS (MURCIA), 4 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Bullas celebrará este domingo, 5 de julio, una nueva edición del mercadillo artesanal 'El Zacatín' dedicada a la madera con artesanía, teatro y tradición. Como cada primer domingo de mes, reunirá a creadores, productores y visitantes en las plazas Vieja y del Castillo entre las 9.00 y las 14.00 horas.

En esta ocasión, la jornada estará dedicada a la madera, un oficio que centrará la programación con demostraciones en directo a cargo de artesanos carpinteros, quienes mostrarán las técnicas y habilidades propias de este trabajo artesanal, según informa el Ayuntamiento de Bullas.

Además del mercado de artesanía y productos locales, la programación incluirá representaciones teatrales previstas para las 11.30 y las 13.00 horas. El Ayuntamiento de Bullas ha animado a vecinos y visitantes a participar en esta nueva edición del mercadillo.