Los buñuelos de viento y los huesos de santo continúan siendo lo más vendido para el Día de Todos los Santos

Archivo - Una bandeja de huesos de santos - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

MURCIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El buñuelo de viento y los huesos de santo son los más esperados estos días previos a la celebración de la Festividad de Todos los Santos en la Región de Murcia. Ya sean buñuelos de crema o de nata, o huesos de santo rellenos de yema dura o de chocolate, continúan en el podio de los más vendidos pese a competir con Halloween.

Las previsiones para esta campaña, que se concentra en los días previos al 1 de noviembre, son positivas y los pasteleros esperan que sea "un buen año". Aunque las compras aumentan cuanto más se acerca la fecha, las confiterías ya tienen en sus mostradores estos productos, ha explicado el portavoz de la Asociación Regional de Empresarios de Pastelería, Juan Carlos Hernández, a Europa Press.

Esto permite que los visitantes prueben estos productos artesanales y aprecien las pequeñas, o a veces grandes, diferencias con los que se elaboran en sus ciudades. "En España hay una diferencia muy marcada en muy pocos kilómetros, las recetas típicas artesanales son un poco distintas y a la gente le gusta esa diferencia que no se encuentra en la confitería industrial", ha puntualizado.

Pese a que la celebración de Halloween cada vez gana más fuerza en la Región de Murcia, los productos tradicionales representan el 80% de las ventas. "No hay un producto tradicional de Halloween, la gente encarga bolsas o pequeñas fuentes de chocolate, calabazas de chocolate o sangre, que es un chocolate con fresa", ha indicado el pastelero.

Por otra parte, los precios sí se han visto afectados este año por la inflación. "Han subido el huevo y el chocolate, pero no hemos subido el precio en proporción", ha afirmado Hernández que ha apuntado que la pastelería artesanal "tiene unos gastos que no tiene el producto envasado".