Un buque de la Guardia Civil integrado en la Operación Spain 2026 de Frontex opera en exclusiva en la costa de la Región

MURCIA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un buque de altura de la Guardia Civil integrado en la Operación Spain 2026 de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) opera de forma exclusiva desde el pasado 13 de agosto en aguas de la Región de Murcia, con el fin de reforzar la lucha contra las redes de tráfico de seres humanos y el rescate de inmigrantes, según ha informado la Delegación del Gobierno en un comunicado.

"La presencia permanente de este medio naval mejora sustancialmente la cobertura marítima e incrementa las posibilidades de detección temprana, vigilancia de amplias áreas marítimas, interceptación de embarcaciones, lucha contra las redes de tráfico de seres humanos y apoyo a los restantes medios marítimos desplegados en la zona", ha explicado el delegado, Francisco Lucas.

Asimismo, el representante del Gobierno central en la Región de Murcia ha confirmado que el Servicio Marítimo Provincial recupera este viernes una embarcación semirrígida S-40 tras pasar revisión técnica. Este medio se suma a la patrullera media de navegación sostenida enviada desde Barcelona el pasado domingo para reforzar el dispositivo autonómico.

Ante las críticas sobre los medios destinados a la Región de Murcia, Lucas ha defendido el "esfuerzo" del Ministerio del Interior por enviar nuevos recursos a la comunidad autónoma.

"La experiencia acumulada demuestra que las redes dedicadas al tráfico ilícito de inmigrantes adoptan comportamientos para dificultar la actuación policial cuando perciben la inminencia de una interceptación y llegan a arrojar al mar a los ocupantes más vulnerables. Por eso, en muchos casos, la interceptación se convierte en un rescate", ha dicho.

En este contexto, ha subrayado que estas embarcaciones "proporcionan mejores capacidades de permanencia en zona, seguridad de navegación, recuperación de náufragos, asistencia humanitaria inicial y coordinación de dispositivos de rescate".

"NO ES NADA NUEVO"

Asimismo, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía al asegurar que la llegada de embarcaciones "no es nada nuevo" en las costas de la Región de Murcia.

"Eso no quiere decir que estemos sufriendo una avalancha ni una oleada de pateras, ni que los inmigrantes de Ceuta vengan hacia aquí, como dice el presidente regional", ha aseverado, tras tildar de "uso partidista" las alarmas generadas.

Por último, el delegado ha lamentado el "rechazo" del presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, a mantener una reunión de coordinación institucional, y lo ha acusado de hacer un "espectáculo mediático" e "instrumentalizar" un asunto "tan sensible".

Lucas ha calificado de "falsa" la premisa autonómica de que la gestión migratoria sea competencia exclusiva del Estado y ha reprochado al Ejecutivo regional que emplee este debate como "otra excusa más para atacar al Gobierno de España".