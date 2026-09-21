El bus urbano de Cartagena refuerza su servicio por las fiestas de Carthagineses y Romanos y la Semana de la Movilidad

Personas vestidas para las fiestas junto a un autobús - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 21 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena, a través de la Concejalía de Movilidad, ha puesto en marcha un plan especial de refuerzo del transporte público urbano con motivo de la celebración de las fiestas de Carthagineses y Romanos y de la Semana Europea de la Movilidad.

La medida busca facilitar el acceso al campamento festero y al centro de la ciudad, reducir el uso del vehículo privado y garantizar una movilidad sostenible y segura en las jornadas de mayor afluencia, según ha informado el Consistorio.

En el marco de la Semana Europea de la Movilidad y de las propias fiestas, el autobús urbano será gratuito para todos los usuarios este martes y viernes.

Asimismo, para favorecer los desplazamientos de los integrantes de las tropas y legiones, todas aquellas personas que vayan vestidas de cartaginés o romano podrán viajar gratis en el transporte urbano durante todo el periodo festivo, del 18 al 27 de septiembre.

AMPLIACIÓN DE LÍNEAS Y SALIDAS NOCTURAS

El dispositivo contempla un incremento de frecuencias y horarios en seis líneas clave de la red municipal: línea 1 (San Félix-Barreros-Cartagena), línea 2 (Barrio Peral-José María Lapuerta-Cartagena), línea 4 (Canteras-Cartagena), línea 5 (Vaguada-Gabatos-Cartagena), línea 6 (Buenos Aires-Molinos Marfagones-Cartagena) y línea 7 (Polígono Santa Ana-Dolores-Cartagena).

Esta intensificación del servicio se aplicará en las jornadas de máxima afluencia, que en esta edición han sido el 18 y 19 de septiembre (viernes y sábado) y continuarán los días 24, 25 y 26 de septiembre (jueves, viernes y sábado).

Para cubrir la demanda nocturna tras la finalización del horario habitual, el Consistorio ha programado salidas especiales desde Cartagena entre las 00.00 y las 3.00 horas, con una frecuencia de 30 minutos con destino a los barrios conectados por las líneas mencionadas.

Todas las salidas nocturnas se efectuarán desde la parada de la Alameda de San Antón (junto al cruce con la calle Soldado Rosique), por su proximidad al campamento festero. Desde este punto, los autobuses recorrerán la Alameda de San Antón y, a partir de la rotonda del Escudo, se reincorporarán a sus trayectos habituales.