Buscan a un hombre desaparecido este domingo mientras se bañaba en una playa fluvial en Abarán (Murcia)

ABARÁN (MURCIA, 1 (EUROPA PRESS)

Efectivos de la Guardia Civil buscan a un hombre de unos 35 años desaparecido este domingo por la tarde mientras se bañaba en la playa fluvial del paraje de El Jarral, en Abarán, según informaron fuentes de la Benemérita consultadas por Europa Press.

En el dispositivo participan el Grupo de Especialistas de Actividades Subacuáticas (GEAS) y patrullas de Seguridad Ciudadana del Instituto Armado, así como policías locales de Abarán y Blanca y un helicóptero de la Comunidad Autónoma.

