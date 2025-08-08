Cae un grupo delictivo con 3 detenidos por robar hasta 63 km de cable de cobre en Murcia, Alicante y Albacete - GUARDIA CIVIL

MURCIA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo delictivo que sustraía cable de cobre en Murcia, Alicante y Albacete. La operación 'Suivi' se ha saldado con la detención de tres personas y una más investigada que sustraía más de 63 kilómetros de cable de telecomunicaciones, valorados, junto con los daños, en alrededor de medio millón de euros.

Durante la operación, en la que el papel de la Policía Local de Bullas ha sido crucial, los investigadores han identificado a los cuatro integrantes del grupo, dos residentes en la población alicantina de Santa Pola y otro dos de Moratalla y Calasparra, y se ha incautado del vehículo y las herramientas empleadas en la actividad delictiva ahora esclarecida y una tonelada y media de cable de cobre sustraído.

Las actuaciones se iniciaron a principios de año, cuando especialistas del Equipo ROCA (contra robos en el campo) de la Benemérita detectaron la comisión de varios robos de cableado de cobre de telecomunicaciones de las líneas aéreas que unían la comarca del Noroeste murciano con la provincia de Albacete.

Los primeros pasos de la operación se llevaron a cabo en los lugares donde se habían materializado los robos, en los que el Equipo ROCA efectuó exhaustivas inspecciones tecnico-oculares con la finalidad de recabar todos los indicios posibles sobre la forma de cometer los robos y las personas que se encotraban tras su autoría.

El análisis de los primeros indicos obtenidos permitió a los investigadores constatar que se encontraban tras un grupo criminal muy activo, con gran movilidad geográfica y cuyo modus operandi seguía siempre un mismo patrón.

Antes de cometer los ilícitos realizaban un estudio previo de la zona y sus accesos para evitar ser detectados y tener previsto un plan de huida. Una vez determinada la viabilidad de la actuación, utilizaban herramientas, como motosierras, para cortar y derribar los postes con todo su tendido de cableado. Ya en el suelo, lo cortaban a tramos de un metro y medio para poder cargarlo con facilidad en furgonetas y transportarlo sin levantar sospechas.

La materialización de los robos se iniciaba al caer la noche. Dada su experiencia, ya que cuentan con un amplio historial delictivo a sus espaldas, en una pocas horas ya llevaban su cargamento preparado para transportarlo hasta su sede, donde realizaban el pelado del cable, para quitarle camisas de PVC, dejando un cobre limpio, cuyo valor en el mercado es más buscado y valorado.

En uno de estos robos, cometido en el municipio albaceteño de Letur en el que se sustrajeron alrededor de 500 metros de cable, los integrantes de este grupo delictivo se vieron sorprenidos por un control policial de la Benemérita en la travesía de Tazona (AB), del que huyeron con el vehículo.

Inmediatamente, se estableció un dispositivo coordinado por varias patrullas de Prevención de Seguridad Ciudadana de Albacete y Murcia en el que se localizó, en Calasparra, el vehículo utilizado sin sus ocupantes, pero totalmente cargado de tramos de cableado.

Sobre estos hechos, el equipo ROCA realizó una serie de pesquisas que le permitió localizar y detener al titular de la furgoneta, aunque había intentado eludir su responsabilidad al denunciar la sustracción de su vehículo en Santa Pola (Alicante) unas horas después.

En esas actuaciones se practicó la detención de una segunda persona también relacionada con los hechos, al constatar que era uno de los ocupantes del furgón huido del control policial.

Los guardias civles del equipo ROCA fueron informados por la Policía Local de Bullas de una actuación que habían tenido de madrugada, en la que se había indentificado a cuatro personas en un vehículo con actitudes sospechosas y con muchas incongruencias en sus respuestas, unos daos que han sido cruciales para la resolución de la operación.

Los investigadores, dentro de la operación 'Suivi', identificaron a los cuatro integrantes del grupo delictivo, dos residentes en la población alicantina de Santa Pola y otro dos de Moratalla y Calasparra, que se encuentran, presuntamente, tras la autoría de una decena de delitos cometidos en Moratalla, Calasparra, Caravaca de la Cruz y Letur, en los que se ha contabilizado la sustracción de más de 63.000 metros de cableado de cobre de telecomunicaciones, cuyo valor, incluido los daños causados, ronda el medio millón de euros.

Los especialistas del equipo Roca de la Benemérita han comprobado la gran movilidad interprovincial que tenía el grupo delictivo ahora desarticulado, ya que en cada actuación podría llegar a recorrer más de 200 km. de distancia desde sus sede en Santa Pola hasta los puntos donde cometían las actividades delictivas de Noroeste murciana y de Albacete.

Durante la diversas actuaciones de la operación, además de la detención de tres de los integrantes y la investigación de otro, la Guardia Civil se ha incautado el vehículo utilizado para la comisión de los hechos delictivos, cuatro cizallas de corte, linternas, guantes y alicates de corte de vallado. Además, ha recuperado 500 metros de cableado de cobre sustraído.

Especialistas del Equipo ROCA de Caravaca de la Cruz han dirigido la operación, en la que han contado con la colaboración de sus homólogos de Hellín (Albacete) y de Prevención de Seguridad Ciudadana de Calasparra, Moratalla y Letur. Las actuaciones de la Policía Local de Bullas y su colaboración con la Benemérita han sido cruciales para llevar a la operación a buen puerto.