El Café El Sur de Murcia acoge este lunes un Concurso de Escritura Rápida organizado por los 'Lunes Literarios'

Una participante en el anterior Concurso de Escritura Rápida - ALBERTO CARIDE/EUROPA PRESS

MURCIA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Café El Sur de Murcia acoge este lunes, a partir de las 21.00 horas, una nueva edición del tradicional Concurso de Escritura Rápida que organiza el ciclo de recitales de los 'Lunes Literarios'.

El certamen, que se celebra presencialmente en el café murciano, reta a los asistentes a escribir un relato breve, de 50 palabras, en media hora de tiempo y sobre un tema o lema que se dará al comenzar. Los participantes sólo deben llevar un bolígrafo.

Un jurado constituido para la ocasión y encabezado por el propietario del café, Israel Flores, elegirá los tres mejores microrrelatos, que recibirán un lote de libros. Además, el ganador recibirá un obsequio del establecimiento.