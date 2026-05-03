El Café Zalacaín acogerá los próximos cuatro viernes el ciclo de 'Mursiya Poética', de la mano de Colectivo Iletrados

Cartel del ciclo Mursiya Poética - COLECTIVO ILETRADOS

MURCIA 3 May. (EUROPA PRESS) -

El emblemático Café Zalacaín de Murcia va a acoger los próximos cuatro viernes una nueva edición del ciclo de 'Mursiya Poética', una serie de recitales que unen musica y poesía de la mano de la asociación Colectivo Iletrados.

La edición de 2026 la abrirá, el viernes 8 de mayo, la poeta Carmen Marí López, reciente premio Adonáis, junto al músico José Antonio Hernández. El siguiente encuentro será el viernes 15, con el poeta Ícaro Carrillo y el dúo Garza.

El 22 de mayo será el turno del poeta Juan de Dios García y del músico Sebastián Mondéjar. La clausura del ciclo será el 29 de mayo de la mano de la poeta María Sánchez-Saorín y el cantautor Ginés Piñero. Todos los recitales comienza a las 20.30 horas, con entrada libre hasta completar aforo.