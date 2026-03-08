La caída de piedras dificulta la circulación en la carretera RM-516, en Mula

MURCIA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' de la Región de Murcia ha alertado de la caída de piedras en la carretera regional RM-516, que une Mula y el Niño de Mula, a consecuencia de las fuertes lluvias que están cayendo en la jornada de este domingo.

En concreto, alertan de la dificultad para la circulación de vehículos en el tramo de los kilómetros 9 y 10, por lo que piden prudencia al volante. Mantenimiento de Carreteras ya ha sido informado de la incidencia.