La Cámara de Comercio expresa su pesar por la muerte de Ballesta: "Deja un brillante legado de trabajo y diálogo"

MURCIA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de Murcia ha expresado este lunes su "profundo pesar" por el fallecimiento del alcalde de la capital, José Ballesta, sumándose al luto oficial de la ciudad y de la Región de Murcia.

En un comunicado, la presidenta de la entidad cameral, Miryam Fuertes, ha calificado a Ballesta como un "gran hombre de enorme cultura" que ha logrado dejar "una ciudad mejor que la que encontró".

Fuertes ha subrayado que el liderazgo del alcalde se caracterizó por la "cercanía, sensibilidad y visión de futuro" y por entender que "el progreso social pasa por impulsar la cadena motora de sus empresas, autónomos y emprendedores".

"Ejerció su responsabilidad con un brillante legado de trabajo y diálogo que seguirá inspirando a la ciudad de Murcia", ha manifestado la presidenta, quien ha resaltado que la trayectoria de José Ballesta fue un "ejemplo de dedicación honesta y generosa".

"Sus distintas responsabilidades fueron ejemplo de dedicación honesta y generosa al servicio público, con una clara visión de construir puntos de encuentro entre la sociedad civil y el mundo empresarial para avanzar no solo en el bienestar económico, sino también en la solidaridad y la calidad democrática de nuestra convivencia", ha agregado.