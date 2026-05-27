El campus de Andrés Iniesta llega este verano a Santomera

Presentación del 'Summer Camp Iniesta Academy' - AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

SANTOMERA (MURCIA), 27 (EUROPA PRESS)

Santomera acogerá este año por primera vez, del 13 al 17 de julio, el 'Summer Camp Iniesta Academy', una oportunidad para que niños y niñas desarrollen sus habilidades futbolísticas y disfruten de valores como el compañerismo, el respeto y el trabajo en equipo.

El alcalde de Santomera, Víctor Martínez, ha presentado la primera edición del evento junto a sus organizadores en el campo de fútbol El Limonar José Verdú Nicolás 'Toché', según ha informado el Ayuntamiento.

"Es un campus que ya se celebra en comunidades como Castilla-La Mancha y Cataluña, y ahora también llega a nuestro municipio. Estamos muy contentos de que desde Iniesta Academy hayan elegido Santomera como sede anfitriona, un municipio que cuenta con unos valores deportivos que traspasan nuestras fronteras", ha dicho el alcalde.

Martínez ha subrayado además que "el campus de Andrés Iniesta encaja perfectamente con los valores que queremos transmitir desde el Ayuntamiento: compañerismo, esfuerzo y trabajo en equipo".

"Mi agradecimiento a Andrés Iniesta y a Iniesta Academy por pensar en Santomera, a todos los que han trabajado durante estas semanas para hacerlo realidad y, especialmente, a los patrocinadores, que una vez más siguen apoyando y creyendo en Santomera", ha añadido el regidor.

También ha querido reconocer la colaboración del Club de Fútbol Santomera y de NB Sport Tech por "integrar este campus dentro del gran mes de escuelas deportivas de fútbol que viviremos en el campo José Verdú Nicolás 'Toché'".

El campus cuenta con una metodología pedagógica y formativa basada en los entrenamientos que Andrés Iniesta realizó durante su etapa en La Masía, en el FC Barcelona, y, posteriormente, en su trayectoria profesional en Japón y Emiratos Árabes.

Organizado por Iniesta Academy, combinará sesiones deportivas con actividades complementarias y charlas especializadas. Habrá un psicólogo, un nutricionista y también jóvenes murcianos formados en el fútbol base del FC Barcelona.

El campus se celebrará de 9.00 a 17.00 horas y está dirigido a niños y niñas de entre 6 y 16 años. Los participantes trabajarán aspectos técnicos y tácticos, además de valores del deporte, siguiendo la metodología de Iniesta Academy.

El programa fomenta el compañerismo, el respeto y el trabajo en equipo en un ambiente dinámico y motivador. Además, todos los residentes de Santomera contarán con un precio especial. Para más información, se puede consultar la página web de Iniesta Academy.