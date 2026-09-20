Candel (PSRM): "Tener a 20 bebés de dos años en un aula no es educar, es guardar niños"

El secretario de Educación del PSRM-PSOE, Antonio José Candel - PSRM

MURCIA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Educación del PSRM-PSOE, Antonio José Candel, ha declarado que "tener a 20 bebés de dos años en un aula no es educar, es guardar niños" y ha denunciado que "el PP prefiere proteger el negocio privado antes que cuidar la calidad de la educación pública".

Candel se ha referido así la postura "profundamente insensible" del consejero de Educación, Víctor Marín, tras la última Conferencia Sectorial y ha lamentado que el Gobierno regional "prefiera recurrir al victimismo y hablar de supuestos problemas económicos antes que apostar por una educación infantil de mayor calidad".

Así, ha pedido al Gobierno de López Miras que "deje de poner excusas y de buscar la confrontación con el Gobierno de España y apoye el nuevo marco para la etapa educativa de 0 a 3 años, que plantea una reducción significativa de las ratios y una mejora de la atención que reciben los niños y niñas en las escuelas infantiles".

"Que el PP reduzca todo este debate a una cuestión económica demuestra que no quiere hablar de lo verdaderamente importante: cuántos niños y niñas hay en cada aula, cuántos profesionales los atienden y qué condiciones tienen para recibir una atención educativa individualizada", ha señalado. En este sentido, ha reiterado que actualmente existen aulas de dos años en la Región de Murcia con hasta 20 bebés por docente.

"Tener a 20 bebés de dos años con una sola persona no es hacer educación infantil, es guardar niños. Cualquier familia y cualquier profesional de la educación sabe que con esas ratios resulta imposible garantizar una atención individualizada, segura y de calidad", ha afirmado.

El responsable de Educación del PSRM ha defendido que la propuesta del Ministerio de Educación del Gobierno de España, en relación a la reducción de ratios, responde a "una reivindicación histórica de los profesionales y al sentido común" y ha destacado que el nuevo modelo no supone una aplicación inmediata, sino que contempla un periodo progresivo de adaptación hasta el curso 2030-2031.

"Hay tiempo para planificar, para adaptar los centros y para dotarlos de los recursos necesarios. Lo que no hay es ninguna excusa para que el Gobierno de López Miras se oponga desde el primer momento a mejorar la educación de nuestros niños y niñas", ha aseverado.

Candel ha recordado además que el Gobierno de España ha destinado 670 millones de euros de fondos europeos a las comunidades autónomas para avanzar en la creación de plazas públicas de Educación Infantil de 0 a 3 años, dentro de una estrategia que contempla la creación de 65.000 plazas públicas en el conjunto del país.

En el caso de Murcia, la inversión destinada a este programa asciende a 49,04 Meuro entre 2021 y 2024, lo que ha permitido la creación de más de 5.000 nuevas plazas públicas y gratuitas de Educación Infantil de 0-3 años "Esos fondos están permitiendo ampliar la red pública y avanzar hacia una Educación Infantil gratuita y de calidad. El Gobierno de López Miras no puede ponerse medallas cuando llegan los recursos y, al mismo tiempo, poner palos en las ruedas cuando se plantean medidas para mejorar las condiciones educativas", ha denunciado.

El secretario de Educación del PSRM ha reivindicado además el papel de los gobiernos socialistas en la consolidación del carácter educativo de la etapa de 0 a 3 años con el Plan Educa3, que ha permitido avanzar en la creación de plazas públicas y en la consideración de la Educación Infantil como una etapa educativa y no meramente asistencial.

"Fuimos los socialistas quienes defendimos que esta etapa no podía ser un simple servicio asistencial para que las familias pudieran dejar a sus hijos mientras trabajan. El 0 a 3 es una etapa educativa, fundamental para el desarrollo de los niños y para garantizar la igualdad de oportunidades desde los primeros años de vida", ha subrayado.

A su juicio, "el verdadero problema del Partido Popular es que mejorar las ratios y las condiciones de atención exige más inversión y puede reducir la rentabilidad de determinados centros privados". "El PP está anteponiendo el interés de determinados negocios al derecho de los niños y niñas a recibir una educación pública, universal y de calidad. Prefieren aulas masificadas antes que asumir el coste de mejorar la atención educativa", ha denunciado.

El responsable socialista ha exigido al consejero Víctor Marín que "deje de utilizar la educación como campo de batalla política y se ponga a trabajar para mejorarla de la mano del Ministerio, de las familias y de los profesionales".

"Que el consejero se quite la careta y diga claramente si está a favor o en contra de reducir las ratios. Porque nuestros hijos e hijas merecen aulas donde se les pueda educar con tiempo, atención y cariño, no espacios masificados porque el Gobierno del PP haya decidido no invertir en lo público", ha concluido Candel.