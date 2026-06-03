Cano (PP): "Sánchez pretende ejecutar por la puerta de atrás el mayor ataque al trasvase Tajo-Segura"

El diputado regional del PP Jesús Cano - PPRM

MURCIA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del PP Jesús Cano ha afirmado este miércoles que el Gobierno de Pedro Sánchez "pretende ejecutar por la puerta de atrás el mayor ataque al trasvase Tajo-Segura", una infraestructura que ha considerado "esencial" para la Región de Murcia, según ha informado el partido.

Cano ha insistido en que el Ejecutivo central "está impulsando una operación política perfectamente planificada para desmantelar el trasvase Tajo-Segura y condenar al sureste español a un déficit hídrico permanente", mediante la toma de decisiones que "nada tienen que ver con la ciencia, la hidrología o la protección ambiental".

Por ello, el Grupo Popular en la Asamblea Regional ha presentado una moción para demandar la revisión "técnica e independiente" de los caudales ecológicos del Tajo y "blindar" el funcionamiento del trasvase frente a "los continuos intentos del Ejecutivo central de reducir los recursos hídricos que llegan a la Región de Murcia, Alicante y Almería".

"Durante 47 años, el trasvase ha demostrado ser una infraestructura esencial para millones de personas, para el abastecimiento urbano, para la agricultura y para la economía de todo el sureste español. Sin embargo, Pedro Sánchez ha decidido convertir el agua en un instrumento de confrontación política y castigo territorial", ha afirmado el parlamentario autonómico.

El diputado 'popular' ha criticado que el Gobierno central por aprobar los planes hidrológicos del tercer ciclo "imponiendo unos caudales ecológicos" que, a su juicio, "carecen de una metodología homogénea, transparente y objetiva".

"Lo que se ha hecho es utilizar una supuesta cobertura técnica para justificar un recorte deliberado del agua que llega al Levante, ignorando el impacto económico y social que estas decisiones tienen sobre cientos de miles de familias", ha señalado.

Por ello, Cano ha reclamado que sea el CEDEX quien asuma la revisión de los caudales ecológicos mediante criterios científicos comparables para todas las masas de agua afectadas.

"No se puede aplicar una vara de medir para unas zonas y otra completamente distinta cuando el objetivo es perjudicar al trasvase.

Exigimos transparencia, rigor técnico y que se publiquen todos los estudios utilizados para adoptar estas decisiones", ha remarcado.

Asimismo, el diputado regional ha advertido de que cualquier modificación de la regla de explotación debe garantizar una referencia media de 328 hectómetros cúbicos anuales trasvasables al sureste.

"Ese volumen no es un privilegio ni un capricho. Es el mínimo necesario para mantener la actividad agrícola, planificar inversiones y asegurar el abastecimiento de millones de ciudadanos. Todo lo que suponga alejarse de esa cifra es un nuevo recorte encubierto al trasvase", ha explicado.

Cano también ha alertado de las "intenciones" del Gobierno de modificar elementos "esenciales" del sistema al margen del Parlamento.

"Si Sánchez pretende alterar el umbral legal de no trasvase fijado en 400 hectómetros cúbicos, tendrá que hacerlo mediante una ley y debatirlo en el Congreso de los Diputados. No vamos a permitir que se cambien las reglas del juego por decreto para consumar el cierre progresivo del trasvase", ha asegurado.

Finalmente, el diputado del PP ha subrayado que "el trasvase Tajo-Segura no pertenece a ningún Gobierno ni a ningún partido político, sino a todos los españoles".

"Atacar esta infraestructura es atacar el empleo, la competitividad, la seguridad alimentaria y el futuro de la Región de Murcia. Frente a quienes quieren cerrar el grifo al Levante, el Partido Popular seguirá defendiendo el agua que nos corresponde y el principio de solidaridad que inspiró una de las obras hidráulicas más importantes de España", ha concluido.