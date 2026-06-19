Cano (PP): "Sánchez quiere consumar un expolio hídrico y una canallada ideológica"

El diputado regional del Partido Popular, Jesús Cano - PP

MURCIA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del Partido Popular, Jesús Cano, ha reafirmado hoy el compromiso del PP con la defensa del Trasvase Tajo-Segura durante la comparecencia del presidente de la Comunidad de Regantes de Totana, Felipe Andreo, en la Comisión Especial de Estudio sobre la situación del acueducto.

En su intervención ha aprovechado para denunciar que con las nuevas reglas de explotación "la única intención del Gobierno de Sánchez es consumar un expolio hídrico y una canallada ideológica que ignoran a los agricultores y destrozan nuestra economía".

Durante su intervención, Cano denunció que el Gobierno de España continúa imponiendo decisiones "ideológicas, sectarias y arbitrarias en materia hídrica, ignorando los criterios técnicos y la realidad social y económica de las regiones que dependen del Trasvase".

"Mientras los regantes hablan de planificación, sostenibilidad y rigor técnico, el Ministerio responde con recortes y ataques a una infraestructura esencial para el Levante español", ha señalado.

El parlamentario popular ha criticado el incremento de los caudales ecológicos fijados en el Plan Hidrológico del Tajo, que, según advirtió, han sido establecidos "sin una evaluación socioeconómica seria y con el único objetivo de reducir las aportaciones al Trasvase Tajo-Segura".

"Estamos ante una decisión política que pone en riesgo miles de hectáreas de cultivo, miles de empleos y una parte fundamental de la riqueza que genera el sector agroalimentario", ha afirmado.

Cano también ha censurado la postura del PSOE. Ha recordado que los socialistas votaron recientemente en contra de iniciativas destinadas a defender el Trasvase y garantizar la continuidad de la comisión de estudio en la Asamblea Regional. "Una vez más, el PSOE de la Región de Murcia ha preferido obedecer las órdenes de Pedro Sánchez antes que defender los intereses de los murcianos", ha lamentado.

Asimismo, ha cuestionado que el Gobierno presenta la desalación como una alternativa real al Trasvase. Según ha explicado, los propios regantes han advertido de que el agua desalada no puede sustituir al agua trasvasada ni en cantidad, ni en coste, ni en fiabilidad, lo que supondría un duro golpe para la competitividad de las explotaciones agrícolas y para la rentabilidad del sector.

El diputado regional ha recordado también que España atraviesa actualmente una situación hidrológica favorable, con embalses por encima del 80 por ciento de su capacidad y una cuenca del Tajo con importantes reservas de agua. "El problema no es la falta de agua, sino cómo se gestiona y cómo se reparte. Mientras algunas cuencas disfrutan de abundancia, el Gobierno condena al Segura a seguir siendo la hermana pobre de España por motivos exclusivamente políticos", ha denunciado.

Para finalizar, Cano trasladó a Felipe Andreo, a la Comunidad de Regantes de Totana y al conjunto de los regantes del Trasvase el respaldo firme del Partido Popular. "No vamos a aceptar este castigo injusto ni nos vamos a resignar. Defender el Trasvase Tajo-Segura es defender el empleo, la agricultura, la economía regional y la igualdad entre españoles. En esta causa, el Partido Popular está y estará siempre al lado de los regantes", concluyó.

Al final de la comisión, por parte del PP han sido convocadas las siguientes comparecencias: Joaquín Buendía, consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca; Hugo Morán, secretario Estado Medio Ambiente, Antonio Yáñez Cidad, presidente de la CH Tajo; Francisco Lucas, delegado del Gobierno en la Región de Murcia; María Dolores Pascual Vallés, directora General de Agua del MITERD; Carmen Crespo, Eurodiputada; Miguel Barrachina, consejero Agua Comunidad Valenciana; Antonio Pérez Pérez; presidente Diputación Alicante; Ramón Fernández Pacheco, consejero Agua Junta de Andalucía; José Antonio García Alcaina, presidente Diputación Almería; Joaquín Melgarejo Moreno, Diputado Nacional Portavoz PP Agua; Joaquín Martínez Salmerón, diputado Nacional PSOE; y Javier Celdrán, director General PWC Estudio Impacto socioeconómico SCRATS.