La cantante mexicana Lila Downs, premio La Mar de Músicas 2026

CARTAGENA (MURCIA), 14 (EUROPA PRESS)

La cantante y compositora mexicana Anna Lila Downs Sánchez, conocida como Lila Downs, recibirá el premio del festival La Mar de Músicas 2026 por su singular fusión cultural, según ha dado a conocer este miércoles la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo.

"Con una trayectoria internacional consolidada, Lila Downs ha construido una obra singular en la que conviven la música popular mexicana, los sonidos indígenas, el folk, el jazz y las músicas del mundo, siempre desde una mirada profundamente personal y socialmente comprometida", ha dicho Arroyo.

La regidora ha destacado que el trabajo de Downs "ha sido clave para visibilizar las culturas originarias, la diversidad lingüística y la defensa de los derechos humanos, especialmente de las mujeres y de los pueblos indígenas".

La artista nacida en Tlaxiaco (México), su raíz indígena y mestiza ha impregnado una música que ha sabido convertir en vehículo de identidad liberadora, conectando pasado milenario con presente global.

En ella se funde la herencia de sus padres --madre mixteca y padre estadounidense--, que interpreta con su voz transformadora en castellano, mixteco, zapoteco, maya, purépecha e inglés, actualizada con elementos del jazz y el folclor mexicano.

Sus logros incluyen un Grammy y múltiples Grammy Latinos por álbumes que la han consolidado como referente de las músicas del mundo.

CONCIERTO

El Premio La Mar de Músicas se entregará el lunes 20 de julio en el marco de un concierto especial que formará parte de la programación de la próxima edición, que realizará un especial dedicado a Ecuador.

En ediciones anteriores han recibido el galardón Oumou Sangaré, Susana Baca, Omara Portuondo, Gino Paoli, Cheick Lô, Pablo Milanés, Toto la Momposina, Salif Keita, Jorge Drexler, Youssou N'Dour, Rubén Blades, Eliades Ochoa y Toquinho.

En los próximos meses, el festival, organizado por el Ayuntamiento de Cartagena, dará a conocer más detalles sobre la programación de La Mar de Músicas 2026 y el concierto con el que Lila Downs celebrará este reconocimiento en Cartagena. Por ahora se conoce que Ecuador será el país invitado y que Rodrigo Cuevas participará también en la programación de este año.