La capilla ardiente de José Ballesta se instalará en el Salón de Plenos del Ayuntamiento

José Ballesta - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha dispuesto, como muestra del pesar de la ciudad, la instalación de la capilla ardiente de José Ballesta en el Salón de Plenos del Consistorio, donde quedará abierta al público para que todos los murcianos puedan rendirle un último homenaje, han informado fuentes municipales.

La capilla ardiente permanecerá abierta de 10.00 a 22.00 horas este lunes, 11 de mayo, permitiendo el acceso de ciudadanos, representantes institucionales y colectivos sociales que deseen despedirse de quien ha sido alcalde de la ciudad y uno de sus más destacados servidores públicos.

Asimismo, se habilitará un libro de condolencias en el propio Salón de Plenos, en el que los asistentes podrán dejar constancia de su recuerdo, reconocimiento y afecto.

El funeral religioso por el eterno descanso de José Ballesta se celebrará en la Catedral de Murcia el martes, 12 de mayo, a las 11.00 horas, en una ceremonia presidida por el Obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes.

Estos actos se celebrarán en el marco de los tres días de luto oficial decretados por el Ayuntamiento.

MURCIANO ARRAIGADO A SUS TRADICIONES

Murciano profundamente arraigado a sus tradiciones, José Ballesta mantuvo siempre una fuerte devoción por la Virgen de la Fuensanta, acompañándola en sus últimos días en el marco de la peregrinación que la Patrona está realizando por las pedanías.

El Ayuntamiento de Murcia invita a todos los murcianos a sumarse a estos actos de despedida y recuerdo, en los que la ciudad rendirá homenaje con respeto y gratitud a quien dedicó su vida al servicio público, al progreso de Murcia y a la defensa de su identidad y sus raíces.