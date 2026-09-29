Caravaca de la Cruz acogerá en octubre el III Congreso Nacional de Escuelas Rurales con 400 plazas

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, junto con el alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García, durante la presentación del III Congreso Nacional de Escuelas Rurales - CARM

MURCIA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Caravaca de la Cruz acogerá los próximos 16 y 17 de octubre el III Congreso Nacional de Escuelas Rurales, que contará con 400 plazas para docentes y profesionales de la educación y abordará la inclusión educativa a través del entorno rural.

El encuentro, organizado por el Centro de Profesores y Recursos Región de Murcia (CPR), reunirá a profesionales de distintas comunidades autónomas para compartir experiencias, metodologías y proyectos relacionados con la educación rural, con especial atención a la inclusión, el aprendizaje cooperativo y la innovación educativa, según ha informado el Ejecutivo autonómico.

En la Región de Murcia existen actualmente ocho centros educativos rurales ubicados en Fuente Álamo, Abanilla, Torre Pacheco, Cehegín, Caravaca de la Cruz, Moratalla y Lorca, que cuentan con 250 docentes y más de 1.200 alumnos.

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, ha presentado este martes el congreso junto al alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García, y ha destacado el papel de los colegios rurales agrupados para favorecer la permanencia de las familias en sus municipios.

El programa incluye ponencias, mesas redondas y experiencias educativas procedentes de diferentes comunidades autónomas. Entre los participantes figuran Roser Boix, Javier Vicente Hormigos, Antonio Márquez, Luis Tapia, Javi Castillo, Juan Antonio Rodríguez y Coral Elizondo.

Las sesiones abordarán cuestiones como la formación del profesorado para la escuela rural, el aprendizaje cooperativo, el diseño universal para el aprendizaje (DUA), la organización de aulas multigrado y la utilización del entorno como recurso educativo.

El congreso se celebrará en los Salones Castillo de la Cruz y los docentes interesados podrán inscribirse hasta el 12 de octubre a través del CPR Región de Murcia, con el código 0039.