Cardenales, obispos y misioneros se suman en Madrid a la Vigilia Internacional por la Paz de la UCAM

El acto litúrgico se ha celebrado esta noche en el campus de la Universidad en Madrid como preparación a los eventos en los que van a participar los peregrinos de la Católica este fin de semana presididos por el Papa León XIV - UCAM

MURCIA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La explanada del Campus de la UCAM en Torrejón de Ardoz ha acogido esta noche una gran Vigilia Internacional de Oración por la Paz. A los más de 200 peregrinos de la Universidad Católica de Murcia que han acudido en autobuses, se han unido fieles de la ciudad para celebrar una liturgia de la Palabra presidida por el sacerdote Nacho Latorre, delegado diocesano de Pastoral Universitaria, a la que han asistido la presidenta de la UCAM, María Dolores García, y el alcalde de Torrejón, Alejandro Navarro.

El apoyo de diversas autoridades eclesiásticas ha sido extraordinario: ocho cardenales, de los cuales cinco son responsables de diferentes dicasterios de la Santa Sede, han enviado vídeos y mensajes de apoyo a todos los asistentes.

Se trata del cardenal José Tolentino de Mendoça, prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación, que ha pedido a los jóvenes de la UCAM que sean "agentes de cambio, con valentía, evitando toda violencia y escuchando el clamor de los marginados".

Junto a él, también han enviado sus saludos el español Cristóbal López Romero, cardenal arzobispo de Rabat y presidente de la Conferencia Episcopal de la Región Norte de África, y el cardenal Pedro Ricardo Barreto, presidente de la Conferencia Eclesial de la Amazonía.

Asimismo, se han leído las misivas enviadas para la ocasión por los cardenales George Jacob Koovakad, prefecto del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso; Kevin Joseph Farrell, prefecto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida; Michael Czerny, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral; Peter Turkson, canciller de la Pontificia Academia de las Ciencias y de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales, y el cardenal Peter Sarah, prefecto emérito de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos.

Por otro lado, han enviado su bendición a esta iniciativa los obispos monseñor Antonio Prieto Lucena, de la Diócesis de Alcalá de Henares; José Manuel Lorca Planes, obispo de Cartagena; monseñor Francisco Javier Pistilli Scorzara, obispo de la Santísima Encarnación-Itapúa (Paraguay), y monseñor Manuel Antonio Ruíz de la Rosa, obispo de Stella Maris (República Dominicana).

Se ha sumado a este saludo monseñor Giovanni Pietro Dal Toso, nuncio apostólico en Jordania y Chipre, así como diversos sacerdotes y misioneros de todo el mundo. María Dolores García, presidenta de la UCAM, ha compartido su alegría ante el numeroso grupo reunido en Torrejón de Ardoz: "el sentimiento de familia de la UCAM está muy arraigado, porque los lazos que nos unen son los de la fe, la esperanza y la caridad".

Los peregrinos han tenido la oportunidad de recibir el sacramento de la confesión como preparación espiritual para la llegada del Papa, que culminará con la vigilia de jóvenes del sábado y la Santa Misa del domingo en la céntrica plaza de Cibeles de Madrid, eventos a los que asistirá la delegación de la UCAM.