Carlos Alcaraz aconseja "paciencia y constancia" a los jóvenes del Princesa de Girona CongresFest

MURCIA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El tenista murciano Carlos Alcaraz ha sido el encargado de protagonizar la última charla del Princesa de Girona CongresFest que este martes se ha celebrado en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia. La aparición del murciano no estaba anunciada y por eso ha sido recibido con una gran ovación que se ha repetido en varios momentos durante su intervención.

A lo largo de la charla, Alcaraz ha señalado a la constancia como uno de los valores que más valora en su día a día "para intentar dar lo mejor de ti". "Hay que darle mucho valor a lo que hay detrás", ha añadido.

"En mi caso, lo que me motiva es ir cada día a la pista de tenis, o al gimnasio, con la ilusión tremenda de intentar dar lo mejor de mí para mejorar y que eso se refleje en la pista", ha explicado. "Doy gracias a ese yo de hace 6 o 7 años por haber hecho todo lo posible cada día", ha añadido.

El tenista ha recomendado a los jóvenes paciencia. "Con 14 años tenía 0 paciencia, quería las cosas de hoy para mañana, quería ganar siempre, pero lo bonito es el proceso", ha indicado.

El murciano ha reconocido que la lesión de muñeca que sufre es "frustrante". "Desde casa estoy viendo los resultados, estoy viendo a mis rivales competir, los torneos en los que yo querría estar participando y no puedo. Pero, al final todo pasa por algo, yo creo que es el destino y que la vida me tendrá algo preparado para cuando vuelva, algo bonito, espero".

Al hilo, ha destacado que durante su recuperación, ha dicho que está aprendiendo a valorar "las pequeñas cosas".

En este sentido, ha afirmado que, aunque su ídolo siempre ha sido Rafa Nadal, ahora agradece a su familia que haya estado siempre apoyándole y que nunca le hayan obligado a jugar. "Siempre me han dado la elección de elegir y eso me ha ayudado mucho a seguir disfrutando", ha subrayado

"Pensad en grande, soñad en grande, id a por ello con ilusión y disfrutar del proceso. Pase lo que pase, se llegue o no se llegue", ha aconsejado a los jóvenes que abarrotaban la sala Narciso Yepes.