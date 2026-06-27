La CARM acerca la innovación de las empresas regionales a los ayuntamientos para mejorar los servicios públicos

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento (Info), celebró esta semana en Molina de Segura una nueva edición de 'Tracción Local' - CARM

MURCIA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento (Info), celebró esta semana en Molina de Segura una nueva edición de 'Tracción Local', una iniciativa diseñada para conectar a ayuntamientos de la Región con hasta 27 startups y empresas innovadoras capaces de aportar soluciones útiles a los retos cotidianos de la Administración local.

La jornada reunió a nueve municipios y permitió agendar 88 reuniones individuales entre entidades locales y empresas regionales. El director del Info, Joaquín Gómez, destacó que este programa "responde al objetivo de que la innovación que nace en la Región pueda ayudar también a mejorar los servicios públicos de nuestros municipios. El Gobierno regional quiere que la tecnología no se quede encerrada en un laboratorio o en una presentación comercial, sino que llegue a la gestión municipal y a las pequeñas decisiones que hacen que una Administración sea más ágil, más cercana y más eficiente".

La jornada comenzó con la presentación de las 27 empresas participantes, que expusieron sus soluciones ante los ayuntamientos antes de iniciar el bloque de networking y las reuniones individuales. En esta edición han participado los ayuntamientos de Alguazas, Cartagena, Cehegín, Ceutí, Molina de Segura, Moratalla, San Pedro del Pinatar, Santomera y Torre Pacheco, con una agenda de encuentros orientada a detectar posibles oportunidades de colaboración en ámbitos como digitalización, sostenibilidad, gestión urbana, participación ciudadana, comercio local, cultura, turismo, emergencias o servicios sociales.

'Tracción Local' es una iniciativa impulsada por el Info para generar relaciones comerciales y oportunidades de colaboración entre empresas innovadoras regionales y administraciones locales. En ediciones anteriores, el programa ya permitió poner en contacto a startups y empresas con producto o servicio en el mercado con ayuntamientos interesados en conocer soluciones tecnológicas e innovadoras aplicables a sus necesidades.

El objetivo es que las corporaciones locales puedan descubrir proveedores cercanos, con capacidad de adaptación y conocimiento directo de la realidad regional. Gómez señaló que "cuando un ayuntamiento incorpora una solución innovadora de una empresa regional, gana el municipio, gana la empresa y gana el conjunto de la Región. La cercanía no es solo una cuestión geográfica, sino que es también conocimiento del territorio, rapidez de respuesta y capacidad para construir soluciones ajustadas a problemas reales".

SOLUCIONES PARA UNA ADMINISTRACIÓN LOCAL MÁS ÁGIL, SOSTENIBLE Y CERCANA

El perfil de las empresas participantes muestra la diversidad del ecosistema innovador regional y su capacidad para ofrecer respuestas a necesidades muy concretas de los municipios. Así, entre las soluciones presentadas figuran herramientas de inteligencia artificial, automatización de procesos, cuadros de mando, análisis de datos, asistentes inteligentes, comunicaciones digitales fehacientes, gestión de emergencias, cartografía urbana, visores territoriales y plataformas de participación ciudadana.

La jornada también incorporó propuestas vinculadas a sostenibilidad, economía circular, agua, compostaje, eficiencia energética, movilidad, espacios infantiles, dinamización comercial, cultura, turismo, envejecimiento activo, ocio educativo, identificación mediante códigos QR, coworking, producción audiovisual y mejora de servicios municipales.

"Se trata de un abanico amplio que refleja que la innovación local no es una sola tecnología, sino muchas soluciones pequeñas y precisas capaces de hacer más fácil la vida de los ciudadanos", concluyó el director del Info.