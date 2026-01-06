La CARM cuenta ya con una doble copia de seguridad de sus sistemas informáticos

Imagen de archivo de uno de los centros de datos de la Comunidad. - CARM

MURCIA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad cuenta ya con una doble copia de seguridad de sus sistemas informáticos. La Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital ha concluido el despliegue y puesta en marcha del proyecto 'Arkeo', un sistema de almacenamiento especial que custodia una copia adicional de las copias de seguridad de la infraestructura conocida como 'Crisol'.

Esta última infraestructura, 'Crisol', alberga una copia de seguridad de los sistemas informáticos de la Comunidad, de más de una decena de ayuntamientos y de cuatro entes públicos. El director general de Transformación Digital, Javier Martínez, explicó que "esta segunda copia es una doble capa de seguridad que, en caso de que alguno de estos organismos fuese afectado por un ciberataque, permitiría rescatar la información de una copia inmutable y fuera de línea".

Y es que, el proyecto 'Arkeo 'cuenta con una inversión de más de un millón de euros cofinanciados con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y se espera que su vida útil esté en torno a una década.

Este sistema se basa en cabinas de almacenamiento del tipo 'scale-out', que pueden hacer crecer hasta cientos de petabytes y que incorporan funciones que permiten el bloqueo de los datos que se depositan en ellas durante un periodo establecido, lo que las hace ideales para la protección de la información ante cualquier tipo de ciberataques.

"El proyecto 'Crisol' suponía ya una innovadora y potente red de seguridad que ahora se ve complementada y reforzada con 'Arkeo'. Somos conscientes de que el riesgo cero no existe, pero nuestra obligación como administración es poner todos los medios a nuestro alcance para evitar o minimizar posibles ataques", señaló Martínez.

En 2025, de hecho, el Gobierno regional elevó su inversión en ciberseguridad hasta los 62 millones de euros, una cantidad que permite además ayudar a reforzar la ciberseguridad de los municipios de menos de 20.000 habitantes.