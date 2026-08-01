La CARM dará ayudas de hasta 3.000 euros para que las empresas con menos de 50 empleados implanten planes de igualdad

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, en la visita realizada a una empresa que ha implantado un plan de igualdad. - CARM

MURCIA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad impulsa los planes de igualdad en las empresas que tienen menos de 50 trabajadores. El Gobierno regional da continuidad a esta iniciativa para promover la implantación de estos planes en las empresas que no están obligadas a tenerlos, con el objetivo de seguir avanzando hacia la igualdad real entre mujeres y hombres.

La segunda edición de esta convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), establece los detalles de estas ayudas a las que pueden acceder aquellas empresas con sede en la Región de Murcia que tengan una plantilla de entre 10 y 49 trabajadores.

El Ejecutivo regional destina una financiación total de 60.000 euros de fondos propios de la Comunidad y el importe máximo al que puede optar cada empresa beneficiaria es de 3.000 euros.

La finalidad de estas ayudas es que las empresas de menos de 50 trabajadores elaboren e implanten un plan de igualdad, que constituye una medida para favorecer la conciliación laboral y familiar, prevenir el acoso sexual, combatir la discriminación por razón de género, así como mejorar la productividad empresarial al facilitar las mismas condiciones de trabajo para toda la plantilla.

Para obtener esta subvención las empresas beneficiarias deberán cumplir una serie de requisitos, entre ellos haber firmado el compromiso para la implantación voluntaria de su primer plan de igualdad. El plazo de presentación de las solicitudes finaliza el 16 de septiembre.

Las empresas interesadas en participar en esta convocatoria deben cumplimentar un formulario específico del procedimiento electrónico 2500 'Subvenciones Planes Igualdad Empresas', que se encuentra disponible en la sede electrónica de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, sede.carm.es.

El plazo de ejecución se extiende desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2027. A lo largo de ese periodo las empresas beneficiarias deberán elaborar su plan de igualdad y realizar, al menos, tres de las medidas previstas en ese documento