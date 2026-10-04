La CARM diseña un 'chatbot' con IA para facilitar el acceso de los empleados públicos a información técnica

Apertura de las sesiones de diseño de la aplicación. - CARM

MURCIA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad trabaja en el diseño de 'Buzo', un 'chatbot' basado en Inteligencia Artificial que facilitará a los empleados públicos el acceso a información técnica y la resolución de dudas relacionadas con las aplicaciones de Administración electrónica.

La iniciativa está impulsada por la Escuela de Formación e Innovación de la Administración Pública (Efiap) y la Dirección General de Transformación Digital, dependientes de la Consejería de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, y forma parte del Plan de Formación 2026 de la Efiap.

"Queremos aprovechar las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial para facilitar el trabajo diario de los empleados públicos y conseguir que puedan acceder de una forma más rápida y sencilla al conocimiento técnico que ya existe dentro de la Administración", destacó la directora general de Función Pública y Diálogo Social, Caridad de la Hera.

La futura herramienta podrá consultar grandes volúmenes de información, como manuales, documentación técnica o preguntas frecuentes, para localizar los contenidos necesarios y ofrecer respuestas claras y comprensibles.

De la Hera señaló que "además de ahorrar tiempo a la hora de buscar información o resolver una consulta, este proyecto nos permitirá conservar y compartir el conocimiento y la experiencia acumulados durante años por los profesionales de la Administración regional".

PRESERVAR EL CONOCIMIENTO ANTE EL RELEVO GENERACIONAL

El proyecto se desarrolla a través de una comunidad de práctica en la que participan profesionales de distintos ámbitos de la Administración regional para compartir conocimientos y trabajar conjuntamente en el diseño de la herramienta. Uno de los principales objetivos es organizar mejor la información técnica que ya existe en la Administración y facilitar su consulta.

Al mismo tiempo, se busca preservar el conocimiento acumulado por los profesionales ante el relevo generacional y favorecer que esa experiencia pueda ser aprovechada por otros empleados públicos. Para ello, los participantes analizarán la documentación y los repositorios de información existentes y establecerán criterios comunes para ordenar los contenidos que posteriormente podrá consultar 'Buzo'.

Los trabajos se organizan en cinco grupos especializados en gestión documental e inteligencia artificial, aplicaciones corporativas, aplicaciones administrativas, aplicaciones de sectores productivos y aplicaciones sociosanitarias. El primero establecerá las pautas generales y los otros cuatro las trasladarán a las necesidades de sus respectivos ámbitos.

Como resultado final, se elaborará un manual para organizar la documentación de las diferentes áreas, que recogerá los criterios de gestión de la información y una propuesta para la futura implantación de la aplicación 'Buzo'.