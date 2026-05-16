La CARM forma al sector cinegético en el nuevo sistema de Precinto Digital de Caza

La secretaria autonómica de Energía Sostenibilidad y Acción Climática, María Cruz Ferreira, con los ponentes y asistentes a la jornada informativa sobre el Precinto Digital de caza - CARM

MURCIA 16 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional refuerza su apuesta por la modernización y digitalización del sector cinegético con la celebración, el pasado martes, de la jornada formativa e informativa sobre el nuevo sistema de Precinto Digital de Caza, una herramienta puesta en marcha recientemente en la Región que permite registrar electrónicamente las capturas de especies cinegéticas a través de una aplicación móvil.

La secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática, María Cruz Ferreira, inauguró la jornada celebrada en el Parque Regional de El Valle y Carrascoy, donde destacó que esta iniciativa "supone un avance importante para compatibilizar la actividad cinegética con una gestión más eficiente, transparente y sostenible de los recursos naturales".

Durante su intervención, Ferreira subrayó que "la digitalización llega también al sector cinegético para facilitar la actividad a cazadores y gestores de cotos, mejorar el control de las capturas y disponer de datos de mayor calidad para seguir avanzando hacia una gestión basada en criterios técnicos y científicos".

El nuevo sistema sustituye progresivamente los tradicionales precintos físicos de plástico por un código QR generado desde una aplicación móvil, lo que permite registrar en tiempo real las capturas realizadas tanto en caza mayor como menor. La herramienta almacena la información en un servidor centralizado y la pone a disposición de titulares de cotos y Administración para el seguimiento y control de la actividad cinegética.

La secretaria autonómica remarcó que el Precinto Digital de Caza "reduce desplazamientos innecesarios a oficinas administrativas, elimina trámites presenciales y evita el uso de miles de elementos plásticos, lo que redunda en beneficios tanto para el sector como para el medio ambiente".

La aplicación permite a los cazadores registrar las capturas desde su dispositivo móvil, mientras que los titulares de cotos pueden gestionar autorizaciones, cupos y usuarios a través de un panel de control web. Además, los datos quedan vinculados a fecha, hora y ubicación GPS, lo que refuerza la trazabilidad y el control de las piezas abatidas.

En este sentido, Ferreira recordó que el sistema responde también a las recomendaciones de la Unión Europea para mejorar la calidad y fiabilidad de los datos de capturas cinegéticas, sobre todo en especies sometidas a planes de gestión adaptativa, como la tórtola europea. En este sentido, señaló que "la información objetiva y en tiempo real es fundamental para adoptar decisiones rigurosas, evaluar correctamente las poblaciones y garantizar la sostenibilidad de la actividad".

La jornada contó con la participación de representantes de la Federación de Caza de la Región de Murcia, titulares de cotos, sociedades de cazadores, Guardia Civil, agentes medioambientales y responsables técnicos del sistema, quienes pudieron conocer el funcionamiento tanto de la aplicación móvil como del panel de gestión para cotos.

MODERNIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

El nuevo sistema de precintado digital forma parte de las medidas impulsadas por el Ejecutivo autonómico para avanzar en la modernización administrativa y mejorar la relación entre ciudadanos y Administración mediante herramientas digitales.

Actualmente, el uso del precinto digital es obligatorio para la tórtola europea y voluntario para el resto de especies en esta primera fase de implantación, lo que facilita la adaptación progresiva del sector. La aplicación está disponible de forma gratuita para dispositivos Android e iOS.

La Comunidad ha venido desarrollando además distintas jornadas formativas para favorecer el conocimiento y manejo de la herramienta entre gestores cinegéticos y cazadores, así como para resolver dudas técnicas sobre su funcionamiento. Entre otras, el próximo lunes 18 de mayo, a las 20.00 horas, se ofrecerá otra jornada 'online' para cazadores y titulares. Los manuales y vídeos de la aplicación se encuentran en la web regional de caza.

Ferreira destacó igualmente otras medidas impulsadas recientemente en materia cinegética, como la eliminación de la tasa anual de matrícula de los cotos, la reducción de las tasas de licencias de caza, la publicación de la nueva Orden de Vedas 2026-2027 y el desarrollo de trabajos de seguimiento científico de especies cinegéticas.