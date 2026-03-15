La CARM impulsa con 1,4 millones de euros proyectos de economía azul a través de Galpemur

Imagen de archivo de una embarcación pesquera en La Manga. - CARM

MURCIA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional impulsa una nueva convocatoria de ayudas para apoyar proyectos relacionados con la pesca, la acuicultura y la economía azul en la Región de Murcia a través del Grupo de Acción Local de Pesca y Acuicultura (Galpemur).

La convocatoria se ha publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) y está financiada con fondos del Programa del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA). En total, Galpemur cuenta con una dotación total máxima que supera los 1,4 millones de euros, distribuidos entre las anualidades de 2026, con 631.000 euros, y de 2027, con 516.000 euros.

"Estas ayudas tienen como objetivo apoyar iniciativas que contribuyan al desarrollo sostenible de las zonas costeras de la Región, impulsando proyectos vinculados al sector pesquero, acuícola y a la economía azul, así como reforzar el crecimiento y la resiliencia de las comunidades vinculadas a estas actividades", destacó la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira.

Las ayudas están dirigidas a personas físicas o jurídicas, entidades locales, asociaciones, empresas y otras agrupaciones que desarrollen proyectos alineados con la estrategia de desarrollo local participativo de Galpemur. El plazo para la presentación de solicitudes permanece abierto hasta el próximo 31 de marzo.

En cuanto a la ejecución de los proyectos, el plazo máximo para la justificación será el 30 de noviembre para aquellos que finalicen en ese ejercicio, mientras que los proyectos plurianuales podrán justificarse hasta el 30 de noviembre de 2027.

"Con estas iniciativas, reforzamos la apuesta del Gobierno regional por la diversificación económica, la innovación y la generación de oportunidades en las zonas costeras y rurales de la Región", concluyó la consejera.