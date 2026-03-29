La CARM impulsa la restauración de 40 antiguas explotaciones mineras en 8 municipios de la Región

MURCIA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, a través de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, está tramitando un total de 40 planes de restauración de explotaciones de recursos mineros.

Estos planes afectan a ocho municipios, principalmente en Fortuna (13) y Abanilla (12), y en su mayoría se trata de canteras en desuso o abandonadas. "La restauración minera y ambiental constituye para el Gobierno regional una prioridad estratégica dentro de nuestro compromiso firme con la sostenibilidad, la protección del territorio y con hacer compatible la actividad extractiva con el respeto al medio ambiente", señaló el director general de Industria, Energía y Minas, Federico Miralles.

El director general destacó que, además de estos planes, su centro directivo tiene previsto abordar este 2026 la restauración de cuatro explotaciones: dos de ellas ubicadas en Abanilla, una en Blanca y otra en Bullas.

Así, detalló que los planes actualmente en tramitación "pueden corresponder tanto a nuevas explotaciones como a modificaciones de planes ya autorizados", ya que la normativa sobre gestión de residuos de industrias extractivas y rehabilitación de espacios afectados por actividades mineras establece la obligación de revisar y actualizar estos planes al menos cada cinco años cuando existan modificaciones sustanciales, lo que implica una nueva tramitación y aprobación.

Actualmente, se están desarrollando restauraciones simultáneas a la explotación en 12 explotaciones de siete municipios: Mula (3), Abanilla (2), Fortuna (2), Fuente Álamo (2), Santomera, Alhama de Murcia y Totana. "Como estrategia general, impulsamos que los nuevos planes de restauración incorporen, salvo excepciones técnicas, el principio de restauración simultánea a la explotación", apuntó Miralles.

En estos casos, las labores extractivas y las de rehabilitación se desarrollan de forma coordinada y progresiva, lo que minimiza la superficie alterada en cada momento y reduce el impacto paisajístico y ambiental.

CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA

Además, la Consejería no solo actúa en el plano administrativo y de control, sino también en el ámbito de la restauración directa de espacios degradados. En este sentido, el director general recordó que "ya se han ejecutado importantes actuaciones como El Lirio, en Cartagena, y San Cristóbal II, en Mazarrón" e indicó que actualmente "se encuentra en fase final la obra de restauración de San Cristóbal I, también en Mazarrón".

"Estas actuaciones demuestran que el Gobierno regional no se limita a exigir obligaciones, sino que también interviene activamente para recuperar espacios históricamente degradados, especialmente en zonas con pasivos ambientales asociados a la minería metálica", añadió Federico Miralles.

En este sentido, la Consejería rubricó un convenio de colaboración con la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), que permitirá avanzar en la investigación, innovación y desarrollo de nuevas soluciones técnicas para la restauración y clausura de minas, canteras y depósitos de residuos.

"Este marco es especialmente relevante dada la diversidad de realidades en la Región: desde las canteras de mármol del Noroeste hasta los depósitos de residuos de minería metálica en la Sierra de Cartagena-La Unión y en Mazarrón", explicó el director general con competencias en actividad minera en la Región.

"La estrategia del Gobierno regional es clara: compatibilizar actividad económica y protección ambiental, reforzar el control y las garantías, promover la restauración simultánea y actuar decididamente en la recuperación de espacios degradados con las mejores técnicas disponibles, consolidando un modelo de minería responsable y sostenible para la Región de Murcia, que ya es referencia a nivel nacional, especialmente en minería metálica", finalizó Miralles.