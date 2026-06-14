La CARM lleva a Seúl el potencial alimentario de la Región en una de las grandes puertas de entrada al mercado asiático

Imagen de los expositores de las empresas regionales que han participado en la Seoul Food & Hotel. - CARM

MURCIA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (Info), ha desarrollado esta semana una misión comercial en Seúl para reforzar la presencia de las empresas regionales en Corea del Sur, uno de los mercados asiáticos con mayor capacidad de compra y proyección para la industria alimentaria.

La delegación participó entre el 9 y el 12 de junio en Seoul Food & Hotel 2026, con un espacio propio Región de Murcia en el pabellón de España, concebido para dar visibilidad conjunta al potencial exportador regional.

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, destacó que Murcia "ha acudido a Seúl a ocupar un espacio propio en una de las grandes plataformas comerciales de Asia". Marín subrayó que "estar en el pabellón de España con una presencia identificada como Región permite a nuestras empresas ganar visibilidad, abrir conversaciones con compradores estratégicos y reforzar la idea de que cuando salimos al mundo lo hace con producto, con calidad y con ambición".

La misión ha contado con la participación de seis empresas regionales vinculadas al sector alimentario y de bebidas: Dulceplus Golosinas, Rubio Snacks, Tarbal Food, Cofrutos, BrandsXpansion Trade y Creative Food Concept.

Todas ellas han tenido ocasión de contactar con importadores, distribuidores, operadores de restauración y compradores especializados, en un certamen orientado al negocio entre empresas y especialmente relevante para productos frescos y procesados, cárnicos, snacks, confitería, bebidas, gourmet, ingredientes y productos vinculados a nuevas tendencias de consumo.

La presencia regional se apoya en la evolución del comercio exterior regional con Corea del Sur. La Región de Murcia exportó el pasado año 117,15 millones de euros a este mercado, con un aumento del 21,7 por ciento en las ventas respecto a la cifra del 2024.

Asimismo, se situó como la tercera provincia más exportadora de España, con los zumos, combustibles, preparaciones alimenticias, pescados y mariscos y carnes como los principales productos exportados.

Corea del Sur supera los 50 millones de habitantes, importa más del 80 por ciento de su consumo alimentario y se ha consolidado como un destino de alto interés para empresas que buscan diversificar mercados, reducir dependencia de destinos tradicionales y posicionarse en cadenas internacionales de mayor valor.

Seoul Food & Hotel está considerada la mayor feria internacional de los sectores de alimentación y hostelería en Corea del Sur y uno de los principales escaparates de la industria alimentaria en Asia. En su edición anterior reunió a más de 1.600 expositores, de los que cerca de 800 procedían de 51 países, y recibió a más de 53.000 compradores profesionales.

La iniciativa se enmarca en la planificación para el año 2026 del Plan de Promoción Exterior que el Instituto de Fomento desarrolla en colaboración con las Cámaras de Comercio de Murcia, Cartagena y Lorca. Un Plan que cuenta con la cofinanciación del Fondo de Desarrollo Regional (Feder).