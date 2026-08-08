La CARM moviliza 13,93 millones de inversión con las ayudas a proyectos productivos en las pymes regionales

La Línea De Inversiones Productivas Está Especialmente Diseñada Para Impulsar La Modernización De Las Pymes Regionales - ALFONSO DURAN

MURCIA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento (Info), ha aprobado 91 proyectos en la convocatoria de 2026 de ayudas a inversiones productivas y tecnológicas para pymes. Los 4,5 millones de euros concedidos movilizarán una inversión empresarial de 13,93 millones y favorecerán la creación de 255 nuevos puestos de trabajo.

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, destacó que "estas ayudas convierten los planes de crecimiento de las pymes en nuevas instalaciones, maquinaria, capacidad productiva y empleo". "El Gobierno regional quiere que no haya ninguna inversión viable que quede detenida por falta de impulso financiero, porque modernizar una empresa hoy significa reforzar su competitividad para los próximos años", añadió.

A la convocatoria se presentaron 200 solicitudes, de las que se han aprobado 91. Las subvenciones se conceden a fondo perdido y pueden alcanzar el 50 por ciento de los costes elegibles en el caso de las pequeñas empresas y el 40 por ciento para las medianas, con un máximo de 50.000 euros por beneficiario.

La línea financia inversiones productivas y tecnológicas vinculadas a la creación de nuevos establecimientos, la ampliación de la capacidad de centros ya existentes, la diversificación de la producción hacia nuevos productos o la transformación fundamental de los procesos productivos.

Las cifras reflejan, además, el efecto multiplicador de esta política de apoyo empresarial. Por cada euro concedido por la Comunidad, las pymes beneficiarias movilizan alrededor de 2,8 euros de inversión privada, lo que supone una amplificación del impacto de los recursos públicos sobre la modernización del tejido productivo.

La fabricación de muebles encabeza el número de proyectos aprobados, con 15 actuaciones que recibirán 732.000 euros en ayudas. También destaca la fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria, con 13 proyectos subvencionados con 650.000 euros.

En cuanto a la distribución territorial, Yecla ocupa la primera posición, con 21 expedientes y 1.036.000 euros en subvenciones, asociados en buena medida a la industria del mueble. Le sigue Murcia, con 18 proyectos y 872.000 euros en subvenciones, mientras que Lorca reúne seis expedientes y 300.000 euros de ayudas.

MÁS DE 171 MILLONES DE INVERSIÓN MOVILIZADA DESDE 2017

La convocatoria de 2026 se integra en una línea de apoyo que el Info puso en marcha en 2017 y que se ha consolidado "como uno de los principales instrumentos regionales para modernizar las pymes y reforzar su capacidad productiva, al tiempo que demuestra su capacidad para dinamizar la economía regional puesto que por cada euro de ayuda concedido se generan tres euros de inversión", señaló Marín.

Desde entonces, el programa ha permitido respaldar 1.615 proyectos con 57,75 millones de euros en subvenciones. Las actuaciones apoyadas han movilizado una inversión acumulada de 171,39 millones, han favorecido la creación de 2.523 puestos de trabajo y están vinculadas al mantenimiento de otros 30.871 empleos.

La industria alimentaria, el comercio mayorista, el mueble y la fabricación de productos metálicos figuran entre las actividades con mayor volumen de inversión acumulada. Territorialmente, Murcia, Yecla, Molina de Segura y Cartagena concentran una parte destacada de las actuaciones.