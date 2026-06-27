La CARM pide más coordinación al Ministerio para frenar el virus de la clorosis nervial amarilla en cítricos

La Región de Murcia ofrece su experiencia técnica para diseñar soluciones ágiles ante las restricciones europeas de fitosanitarios y evitar la desventaja competitiva del sector - CARM

MURCIA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha trasladado al Gobierno de España la necesidad urgente de reforzar los mecanismos de coordinación efectiva entre las autonomías y el Estado para frenar la propagación del virus de la clorosis nervial amarilla de los cítricos.

Así lo manifestó hoy el director general de Agricultura, Francisco González Zapater, tras la reunión de coordinación celebrada esta semana entre los responsables de las comunidades autónomas y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

González Zapater calificó como "prioritario intensificar de forma inmediata" los controles en el flujo de material vegetal entre las distintas regiones.

"Actualmente, nuestros productores en la Región de Murcia están detectando la llegada de planta afectada, lo que dificulta enormemente las tareas de erradicación que con tanto esfuerzo se están realizando a nivel local", advirtió el director general, que puso en valor el escudo fitosanitario y el trabajo preventivo que abandera el sector agrícola murciano.

COMPETITIVIDAD FRENTE A TERCEROS PAÍSES

Durante el encuentro sectorial, la Región de Murcia puso sobre la mesa la preocupación del Ejecutivo autonómico ante el complejo contexto regulatorio actual y las sucesivas cancelaciones de productos fitosanitarios a nivel europeo.

Un escenario en el que, tal y como apuntó González Zapater, "España se sitúa a menudo a la vanguardia de las restricciones". Por este motivo, el director general reclamó la articulación conjunta de "soluciones ágiles" que impidan que los agricultores de la Región se encuentren en una situación de "desventaja técnica o competitiva frente a terceros países o a otras regiones de la Unión Europea".

"Nuestro objetivo es y será siempre colaborar estrechamente con el Ministerio para arbitrar soluciones rápidas y viables", afirmó González Zapater.

En este sentido, concluyó ofreciendo "toda la experiencia técnica de la Región de Murcia para diseñar un marco de producción seguro, sostenible y competitivo que proteja el motor agrícola de nuestra Región".