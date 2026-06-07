La CARM presenta en la asamblea de PEFC España dos de los proyectos europeos en los que participa

La secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática, María Cruz Ferreira, asistió a la Asamblea General de PEFC España los días 28 y 29 de mayo en Comillas (Santander). - CARM

MURCIA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Ambiente, Industria, Universidades y Mar Menor presentó ante la asamblea general de la Asociación Española para la Sostenibilidad Forestal (PEFC España), celebrada los días 28 y 29 de mayo en Comillas (Santander), dos de los proyectos europeos en los que participa la Región de Murcia.

Se trata de las iniciativas Life Token CO2 y Social Forest, complementarias entre sí, que refuerzan la gestión forestal sostenible, la adaptación de los montes mediterráneos al cambio climático y la valorización de los servicios ecosistémicos que prestan los bosques.

La participación de la Comunidad en este foro nacional permitió trasladar a los principales representantes del sector forestal los resultados alcanzados hasta la fecha en ambos proyectos, así como el potencial de las herramientas desarrolladas para mejorar la resiliencia de los ecosistemas forestales y generar nuevas oportunidades económicas vinculadas a su gestión sostenible.

La secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática, María Cruz Ferreira, destacó durante su intervención que "la gestión forestal sostenible es una de las herramientas más eficaces para afrontar el cambio climático, reducir el riesgo de incendios, conservar la biodiversidad y garantizar que nuestros montes sigan prestando servicios esenciales al conjunto de la sociedad".

Ferreira explicó que los resultados obtenidos en Social Forest están permitiendo validar sobre el terreno medidas de gestión forestal adaptativa capaces de aumentar la resiliencia de los montes frente a la sequía, los incendios y otros riesgos asociados al cambio climático. Al mismo tiempo, Life Token CO2 está desarrollando herramientas innovadoras para cuantificar y valorizar económicamente un beneficio generado por esa gestión, como es la captura de carbono.

"Con Life Token CO2 queremos crear mecanismos que permitan reconocer y valorizar económicamente el esfuerzo de quienes cuidan nuestros bosques. Sin una rentabilidad que respalde a los propietarios forestales, los montes corren el riesgo de abandonarse, aumentando su vulnerabilidad frente a incendios, sequías y otros efectos del cambio climático", señaló la secretaria autonómica.

El proyecto Life Token CO2 cuenta con un presupuesto total elegible de 2.987.163 euros, de los que 1.792.298 euros proceden de financiación europea, lo que representa el 60 por ciento del total. El 40 por ciento restante, 1.194.865 euros, corresponde a la aportación de los socios participantes, que son Digiltea Soluciones S.L. como coordinador, la Universidad de Castilla-La Mancha, Orthem Servicios y Actuaciones Ambientales S.A, la UCAM, SGS Tecnos S.A. y la CARM, a través de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática.

Esta iniciativa permitirá desarrollar una metodología rigurosa para cuantificar la capacidad de absorción de carbono de los bosques en función de la gestión aplicada, así como una plataforma digital basada en tecnologías avanzadas de monitorización y trazabilidad.

El objetivo es facilitar la generación de créditos de carbono forestal certificados y conectar a propietarios forestales con empresas interesadas en compensar su huella de carbono mediante proyectos verificables.

Por su parte, Social Forest, liderado por la Región de Murcia, cuenta con un coste subvencionable de 1.851.089 euros, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional hasta el 75 por ciento. Esto supone que la financiación europea asciende a unos 1.388.317 euros, mientras que el 25 por ciento restante, alrededor de 462.772 euros, corresponde a aportaciones propias de los socios.

En el ámbito regional, la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática gestiona 397.000 euros destinados a actuaciones en la Región de Murcia, de los que el 75 por ciento procede de fondos europeos, 297.750 euros, y el 25 por ciento restante, 99.250 euros, corresponde a fondos propios de la Comunidad.

Coordinado por la Comunidad Autónoma, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Social Forest cuenta con la participación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Asociación Forestal de Soria, la Universitat Politècnica de València, la Universidad de Toulouse, el centro de investigación francés INRAE, el clúster forestal Xylofutur, la asociación portuguesa ADPM y la empresa pública EDIA.

PROYECTOS COMPLEMENTARIOS

La presentación de ambos proyectos ante PEFC España responde a la relevancia de la certificación forestal sostenible como garantía de transparencia, trazabilidad y credibilidad en los mercados de carbono. La integración de estas metodologías con estándares reconocidos permitirá ofrecer mayores garantías a propietarios, empresas y consumidores, además de prevenir prácticas de 'greenwashing'.

Ambos proyectos comparten un objetivo común: demostrar que la gestión forestal activa genera beneficios ambientales medibles y que estos pueden convertirse en oportunidades reales para el desarrollo sostenible de las zonas rurales.

Mientras Social Forest evalúa y valida sobre el terreno medidas de adaptación forestal, Life Token CO2 aporta herramientas para cuantificar y valorizar económicamente servicios ecosistémicos como la captura de carbono, lo que contribuye a generar nuevas fuentes de financiación para la conservación y mejora de los montes.