La CARM respalda el proyecto 'Avatares', que une reforestación regenerativa y convivencia en los Espacios Naturales

La secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática, María Cruz Ferreira, y la directora general de Familias, Infancia y Conciliación, María Luisa Lozano, en la presentación del proyecto - CARM

La Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, en colaboración con la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, apoya el proyecto 'Avatares: Regeneración humana y medioambiental', una iniciativa piloto impulsada por la Fundación Legado Humano Natural y la Asociación Albores que emplea la reforestación regenerativa como herramienta educativa y de acompañamiento socioemocional para menores de entre diez y 18 años y sus familias.

En esta primera fase participan cinco familias que forman parte de la iniciativa piloto, vinculadas a la Asociación de Familias de Acogida de la Región de Murcia (Afamu) y participantes en programas de acompañamiento socioeducativo, con distintas dificultades personales, sociales o conductuales.

Se trata de un grupo reducido para ofrecer una atención personalizada y un seguimiento cercano del proceso de aprendizaje y desarrollo individual con el apoyo y trabajo conjunto de entidades sociales y equipos técnicos ambientales y forestales. El programa se desarrollará desde este mes de enero hasta el 1 de marzo en Murcia y Calasparra, con la colaboración de la Facultad de Biología de la Universidad de Murcia (UMU).

El calendario de actividades comenzó esta mañana en el Parque Regional de El Valle y Carrascoy, y el Centro de Recuperación Fauna Silvestre con un recorrido guiado y la identificación de especies que posteriormente se plantarán en Calasparra. En esta jornada participaron la secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática, María Cruz Ferreira, y la directora general de Familias, Infancia y Conciliación, María Luisa Lozano.

"La regeneración de nuestra tierra y la de las personas son procesos íntimamente entrelazados. Al trabajar el suelo y cuidar nuestras especies autóctonas, los jóvenes encuentran un espejo de su propia resiliencia, recordándonos como sociedad la importancia de cuidar la naturaleza, que es, en esencia, la mejor forma de aprender a cuidarnos a nosotros mismos", dijo María Cruz Ferreira.

La secretaria autonómica añadió que "conectamos ambos mundos, uniendo la labor técnica y ambiental con el impacto social de la Fundación, resaltamos la educación ambiental y los valores naturales, como herramientas de cambio. Es verdaderamente inspiradora, profundizamos en el crecimiento personal a través de la naturaleza, que es el núcleo de 'Avatares'".

La iniciativa se desarrolla en el Parque Regional de El Valle y sobre un espacio en Calasparra, que la Fundación Legado Humano Natural pone a disposición del programa a través de un convenio de custodia, con el objetivo de restaurar zonas degradadas mediante técnicas de reforestación regenerativa, a través de sesiones formativas y jornadas de trabajo de campo en las zonas de plantación.

EL PROYECTO 'AVATARES' CUENTA CON TRES FASES

'Avatares' se estructura en tres fases durante el primer trimestre de 2026: una primera para reforzar el vínculo emocional con la naturaleza; una fase de trabajo de campo centrada en la acción práctica, plantación, manejo del suelo y cuidados; y la tercera es la fase de emancipación para la reflexión y consolidación de aprendizajes, con la finalidad de fomentar la autonomía y la conciencia ambiental de los participantes.

El proyecto cuenta con una red de agentes implicados que integra a entidades sociales, equipos técnicos y el ámbito universitario, con participación, entre otros, de agentes forestales y técnicos medioambientales, profesorado especializado en suelo y botánica de la UMU, y la colaboración de la Dirección General de Patrimonio Natural, el equipo de gestión de El Valle y Carrascoy y la Dirección General de Familias, Infancia y Conciliación.

Ferreira subrayó que "la Región de Murcia necesita seguir sumando alianzas entre lo ambiental, lo educativo y lo social para que el cuidado del territorio genere también oportunidades de aprendizaje y bienestar". "Cada planta que se cuida es una lección de paciencia, esfuerzo y responsabilidad compartida; valores que queremos reforzar especialmente en los más jóvenes", concluyó.

"El proyecto demuestra que la regeneración no es solo una cuestión ecológica, sino también una vía de crecimiento humano. Al cuidar la tierra, los jóvenes aprenden a cuidarse a sí mismos y a los demás, generando una cadena de bienestar que se expande desde lo personal hasta lo colectivo", destacan fuentes del Gobierno regional.