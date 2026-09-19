La Carm reúne en diciembre a empresas emergentes e inversores de todo el mundo para crear oportunidades reales

Imagen De Una De Las Ediciones Anteriores Del Waykup. - CARM

MURCIA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional organiza el WaykUp Forum 2026, un foro de encuentro que reunirá a empresas emergentes de la Región de Murcia y a inversores nacionales e internacionales con el objetivo de crear oportunidades reales de inversión. El encuentro, al que se estima que acudan cerca de 500 participantes entre 'startups' e inversores, cuenta con un formato personalizado que facilita el contacto directo entre los emprendedores y los inversores.

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, que organiza esta nueva edición del WaykUp Forum través del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (Info), acaba de abrir el plazo de inscripción para participar en el evento.

El director del Info, Joaquín Gómez, destacó que encontrar el inversor adecuado "sigue siendo uno de los mayores desafíos para una startup. Por eso, el Gobierno regional impulsa un encuentro en el que, además de asistir a un programa muy completo de ponencias, se pueden mantener reuniones conforme a una agenda previamente elaborada, contrastar proyectos y abrir posibilidades concretas de financiación".

"Queremos que la Región de Murcia sea el lugar donde el talento emprendedor encuentre el capital que necesita para crecer", añadió.

Uno de los principales elementos diferenciadores de WaykUp Forum respecto a otros eventos similares es el trabajo previo realizado por la organización, que analizará la ronda de financiación de cada 'startup' y las tesis de inversión de los fondos participantes.

A partir de esa información, se elaborará una primera selección de perfiles compatibles con el fin de que las empresas puedan identificar a los inversores más adecuados, solicitar reuniones y acudir al encuentro con una agenda personalizada.

WaykUp Forum, que se celebrará los días 2 y 3 de diciembre, incorporará también contenidos, ponentes nacionales e internacionales, casos reales y sesiones sobre tendencias de inversión. Esta quinta edición contará con Noruega como país invitado, a través de la colaboración con la red NorBAN, una de las principales redes nórdicas de inversores privados.

En sus cuatro convocatorias anteriores, el foro ha reunido a más de 450 inversores, 300 startups, 1.700 asistentes y 120 ponentes, consolidándose como un espacio orientado a transformar contactos en oportunidades de crecimiento.

DOS MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN

La entrada estándar tiene un precio anticipado de 100 euros, que posteriormente puede alcanzar los 150 euros, y permite la asistencia de dos personas por empresa, disponer de un expositor propio, acceder a las ponencias, recibir el listado previo de inversores compatibles y utilizar la plataforma para concertar reuniones bilaterales.

La modalidad premium cuesta 230 euros durante la venta anticipada y 300 euros después, e incluye además la participación en el concurso de presentaciones y el acceso a encuentros exclusivos con inversores.