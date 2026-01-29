La CARM solicitará al Ministerio una "inspección exhaustiva" de las infraestructuras ferroviarias de la Región de Murcia

Archivo - Ave Murcia - Madrid - EDU BOTELLA/EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, ha anunciado este jueves que el Ejecutivo autonómico va a solicitar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible "una inspección exhaustiva" de las infraestructuras ferroviarias en la Región de Murcia que cuente con el "máximo rigor técnico, con todas las garantías y despejando cualquier duda sobre la seguridad de la red ferroviaria de la Región de Murcia".

Según Ortuño, esta petición viene dada por "la preocupación que hoy tienen los ciudadanos y también los profesionales ferroviarios" por lo que considera que "son necesarias las máximas garantías de seguridad", según ha señalado durante la rueda de prensa del Consejo de Gobierno.

"Después de los accidentes que se han producido, de las deficiencias evidentes en el mantenimiento y de los escándalos que rodean a la gestión ferroviaria, es necesario redoblar los esfuerzos", ha señalado Ortuño, en referencia a las supuestas mordidas en las obras del AVE en la Región de Murcia.