Carolina Marín amadrina a los estudiantes de Deporte y de Fisioterapia, Podología y Terapia Ocupacional de la UCAM

El atleta olímpico Miguel Ángel López, recogió su diploma como graduado en el Máster Universitario en Alto Rendimiento Deportivo, de manos de Carolina Marín - UCAM

MURCIA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los alumnos de las Facultades de Deporte y de Fisioterapia, Podología y Terapia Ocupacional de la Universidad Católica de Murcia (UCAM) se graduaron este pasado lunes por la tarde en una ceremonia que pone fin a los nueve actos de graduación de este curso académico.

La celebración ha estado presidida por la rectora, Josefina García, y ha contado como madrina con la deportista olímpica y tres veces campeona mundial, Carolina Marín. Durante el acto, Marín ha hecho entrega de su diploma al también atleta olímpico Miguel Ángel López, como graduado en el Máster Universitario en Alto Rendimiento Deportivo, según han informado desde la institución educativa.

La cita coincidió con la concesión a Carolina Marín, por parte del Gobierno, de la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo en reconocimiento a su trayectoria y al legado que deja.

En su discurso, la madrina, también premio 'Princesa de Asturias', puso en valor el papel de los profesionales que la han acompañado en su carrera. "Yo he vivido momentos maravillosos, pero también otros muy difíciles. Y, si conseguí volver una y otra vez, fue porque nunca estuve sola, hubo profesionales que no solo cuidaron mi cuerpo; también me ayudaron a recuperar la confianza cuando parecía que todo se había detenido", destacó.

La deportista, además, señaló que tanto la presidenta de la UCAM, María Dolores García, como el fundador, José Luis Mendoza, son "gran parte de lo que representa hoy la UCAM nació de su visión, de su apuesta por el deporte, la formación y las personas".

Por otra parte, Marín afirmó sentirse "muy orgullosa" tras recibir la concesión de de la Gran Cruz al Mérito Deportivo. "Es una responsabilidad bastante grande, y estoy muy agradecida al Gobierno de España y el presidente, Pedro Sánchez, por concederme este reconocimiento tan especial, que estoy segura de que en España hay muchísimos deportistas que se lo merecen. Os podéis imaginar la felicidad y gratitud que siento", aseguró.

Además, al igual que se ha hecho en todas las ceremonias de graduación de este curso, la comunidad universitaria ha guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas del terremoto de Venezuela, país del que proceden 114 estudiantes que se han formado este curso en la UCAM.