El carrascal de Sierra Salinas en Yecla gana espacio para respirar frente al cambio climático

Paisaje Protegido Sierra Salinas, en el término municipal de Yecla. - CARM

MURCIA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor pone en marcha una actuación de mejora del carrascal en el Paisaje Protegido Sierra Salinas, en el término municipal de Yecla, con el objetivo de reforzar el estado de conservación de este enclave natural y favorecer la recuperación de uno de los bosques mediterráneos más representativos del Altiplano.

La intervención contempla trabajos selvícolas en la zona de cumbre de la Sierra de Salinas, en el entorno de la Capilla del Fraile, para mejorar la masa de carrascal existente y reducir la competencia de otras especies sobre la encina.

El proyecto cuenta con una inversión total de 35.000 euros, se enmarca en las actuaciones previstas para la conservación de los espacios protegidos del Altiplano y debe estar ejecutado en un mes. Esta actuación permite intervenir de forma selectiva y respetuosa sobre una masa forestal de alto valor ecológico, ayudando a que el carrascal gane vigor, capacidad de regeneración y mejores condiciones para adaptarse a escenarios de mayor sequía y estrés climático.

Sierra Salinas es uno de los grandes referentes naturales del Altiplano y un ejemplo del patrimonio forestal mediterráneo de la Región de Murcia. La actuación contribuirá al cumplimiento del Plan de Gestión Integral de los Espacios Protegidos del Altiplano de la Región de Murcia, concretamente a las acciones de gestión forestal dirigidas a la recuperación y conservación del hábitat de interés comunitario, correspondiente a los encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.

UN BOSQUE MEDITERRÁNEO CON MÁS FUTURO

Los trabajos previstos incluyen tratamientos selvícolas selectivos, podas de mejora, eliminación puntual de ejemplares de pino carrasco que compiten con la encina y gestión de restos vegetales mediante técnicas compatibles con la conservación del entorno.

Con ello, se pretende mejorar la estructura del carrascal, favorecer la entrada de luz, reducir la competencia entre pies arbóreos y generar mejores condiciones para la recuperación natural de la masa forestal. Además de mejorar el estado del carrascal, la actuación beneficiará de forma indirecta a otros hábitats presentes en la zona de cumbre de Sierra Salinas, al reducir la competencia vegetal y favorecer especies que necesitan mejores condiciones de luz para desarrollarse.

De este modo, el proyecto refuerza la biodiversidad, mejora los servicios ecosistémicos y contribuye a aumentar la resiliencia de este paisaje protegido frente a amenazas como sequías, incendios forestales, plagas o degradación del suelo.