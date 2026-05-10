La carrera 'Corre para dar vida', que promueve la donación de órganos y médula ósea, reúne a unos 3.000 participantes

La carrera popular 'Corre para dar vida' celebrada hoy en Murcia para promover la donación de órganos y médula ósea congregó a cerca de 3.000 participantes en torno a esta actividad - CARM

MURCIA 10 May. (EUROPA PRESS) -

La carrera popular 'Corre para dar vida' celebrada hoy en Murcia para promover la donación de órganos y médula ósea congregó a cerca de 3.000 participantes en torno a esta actividad, previa a la conmemoración, el 12 de mayo, del II Día Regional del Donante de Órganos Sólidos y Medula Ósea. La carrera partió del centro de Hemodonación, para finalizar en la Plaza de Toros de Murcia.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, participó hoy en este evento, que forma parte de la campaña 'III Match Región de Murcia 2026' para fomentar la donación de médula. Se trata de la tercera campaña que se organiza en la Región y que ya consiguió 1.000 nuevos donantes en 2024 y otros 950 en 2025.

Pedreño recordó que "la Región de Murcia es la primera comunidad de España que dedica un día a los donantes de órganos y sus familiares, que se celebró por primera vez en 2025" e invitó a los jóvenes "a ayudar a quienes pueden necesitarlos, mediante una prueba tan sencilla como es un análisis de sangre".

Los diez hospitales públicos de la Región de Murcia, el 061 y 43 centros de salud, además de los campus universitarios y el Centro Regional de Hemodonación, participan en la campaña 'III Match Región de Murcia' para captar donantes de médula el próximo martes.

Los actos que se han preparado incluyen puntos de extracción para recoger las muestras de los voluntarios a lo largo de la mañana del 12 de mayo en los centros mencionados, además de otras actividades para apoyar esta campaña.

Desde los inicios de los programas de trasplante se han realizado 7.158 trasplantes en la Región de Murcia, de los que 2.195 son renales; 1.804 hepáticos, 2.910 de médula ósea -1.556 en el hospital Morales Meseguer y 1.354 en La Arrixaca- y 249 trasplantes cardíacos.