La Carroza del Real regresa el 5 de abril a Murcia con un concierto lírico en la Plaza de Belluga

El espectáculo estará protagonizado por cuatro cantantes y un pianista del programa Crescendo, una iniciativa del Teatro Real destinada a impulsar a jóvenes talentos de la lírica - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Carroza del Real regresa a Murcia el próximo domingo 5 de abril a las 20.30 horas, tras el éxito de la pasada edición, en el marco de la jornada inaugural de las Fiestas de Primavera. Se trata de una iniciativa itinerante del Teatro Real que acerca la lírica a nuevos públicos a través de un formato accesible, cercano y de alta calidad artística.

En esta ocasión, el concierto reunirá a cuatro cantantes y un pianista en escena, en una propuesta de formato reducido que destaca la calidad vocal e interpretativa de las nuevas generaciones.

El espectáculo, de acceso gratuito para todos los públicos, contará con la participación de jóvenes talentos del programa 'Crescendo, Jóvenes Talentos del Teatro Real', impulsado por la Fundación Amigos del Teatro Real para apoyar la formación y proyección profesional de nuevos intérpretes de la lírica.

El recital ofrecerá un recorrido por algunas de las obras más emblemáticas de la ópera, la zarzuela y el repertorio clásico europeo, con piezas de compositores como Puccini, Verdi, Donizetti, Bizet, Gounod, Saint-Saëns, Offenbach, Sorozábal, Chapí o Francisco Alonso, entre otros. El programa incluirá arias, dúos y piezas de conjunto que permitirán al público acercarse a algunos de los momentos más representativos del repertorio lírico internacional y español.

Entre las interpretaciones previstas figuran fragmentos de La Bohème, Don Carlo, L'elisir d'amore, Samson et Dalila, Les Contes d'Hoffmann, Roméo et Juliette, Carmen o La traviata, junto a títulos fundamentales de la zarzuela como La tabernera del puerto, La revoltosa o La parranda, que pondrá el broche final con una interpretación conjunta de todos los artistas.

Con esta iniciativa, que cuenta con la colaboración de la Fundación Cajamurcia, "Murcia se consolida como escenario de propuestas culturales de primer nivel, acercando la ópera y la zarzuela al público en espacios abiertos y emblemáticos como la plaza del Cardenal Belluga", destacan desde el consistorio.