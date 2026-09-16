Cartagena acoge la segunda campaña de la UME para captar donantes de médula ósea - CARM

CARTAGENA (MURCIA), 16 (EUROPA PRESS)

La plaza Juan XXIII de Cartagena acoge este miércoles la jornada inaugural de la campaña nacional 'UMEdula 2026', impulsada por la Unidad Militar de Emergencias (UME) en colaboración con la Consejería de Salud, a través de la Coordinación Regional de Trasplantes y el Centro Regional de Hemodonación, asi como el Ayuntamiento de Cartagena.

La jornada, que se desarrolla hasta las 18.00 horas, incluye una exhibición de medios técnicos y humanos de la UME, actividades abiertas al público y la posibilidad de realizar las pruebas para incorporarse al registro de donantes.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha inaugurado el acto junto a la directora del Centro Regional de Hemodonación, Marisa Lozano; el coordinador regional de Trasplantes, el doctor Pablo Robles; y el comandante Párraga, jefe de Relaciones Institucionales y Comunicación del III Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM III) de la UME, según ha informado el Consistorio.

Arroyo ha destacado el carácter solidario de la iniciativa y ha agradecido la labor de la UME y de los profesionales sanitarios. "En la Región somos líderes en donación de trasplantes y cada vez somos más los que nos sumamos a la donación de médula", ha señalado, antes de subrayar que el objetivo es "captar a nuevos donantes y hacer las pruebas de compatibilidad para estar listos cuando sea necesario".

Por su parte, Lozano ha recordado que el proceso de inscripción es sencillo: "basta con donar un tubo de sangre y firmar un consentimiento informado". Los requisitos son tener entre 18 y 40 años y encontrarse en buen estado de salud.

La directora del Centro Regional de Hemodonación ha señalado que en España se diagnostican cada año más de 6.000 personas de leucemia u otras enfermedades de la sangre y que "un 10% de los pacientes sigue sin encontrar un donante compatible", pese a la existencia de registros internacionales con más de 45 millones de potenciales donantes.

En este sentido, el coordinador regional de Trasplantes ha destacado el aumento de las inscripciones en la Región. Robles ha indicado que en 2024 se registraron 1.069 donantes en un solo día, en 2025 fueron 900 y en lo que va de 2026 se han alcanzado los 2.171, de modo que "en tres años la Región de Murcia ha sumado más de 4.000 donantes al registro".

"Cuanto antes se obtenga el donante compatible tras el diagnóstico de una leucemia, mejores son los resultados del tratamiento", ha afirmado Robles, quien ha animado a registrarse con antelación.

La primera edición de 'UMEdula', celebrada el pasado año en Murcia, permitió que más de un centenar de personas se registraran como potenciales donantes de médula ósea.

En representación de la UME, el comandante Párraga ha explicado que la unidad desarrolla estas actividades desde 2018 con el objetivo de "fusionar el deporte y la donación de médula".

En caso de que un donante registrado resulte compatible con un paciente, la donación se realiza generalmente mediante una extracción de células madre de sangre periférica por un procedimiento de aféresis similar al de una donación de sangre.

Arroyo ha avanzado además que Cartagena acogerá en 2027 un nuevo evento relacionado con la donación y el deporte junto al Centro Regional de Hemodonación y la Coordinación Regional de Trasplantes.