Cartagena adjudica por 1,8 millones la obra para el nuevo Hotel de Asociaciones Sociosanitarias en San Antón

La alcaldesa, Noelia Arroyo, con integrantes de AFA Levante - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 21 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena ha adjudicado por 1,8 millones de euros las obras para transformar el antiguo centro de salud de San Antón en el nuevo Hotel de Asociaciones Sociosanitarias, que albergará las sedes de AFAL Cartagena, Parkinson Cartagena y la Asociación de Trastornos de la Personalidad (TP) Cartagena.

La actuación permitirá la rehabilitación integral de casi 1.000 metros cuadrados y tendrá un plazo de ejecución de 15 meses, según ha informado el Consistorio.

La alcaldesa, Noelia Arroyo, ha anunciado la adjudicación ante responsables de las tres entidades durante los actos celebrados este lunes con motivo del Día Mundial del Alzheimer. La obra permitirá concentrar en un mismo inmueble recursos de atención, terapia y apoyo a pacientes y familias de las tres asociaciones.

"Son 1,8 millones de euros para poner casi 1.000 metros cuadrados al servicio de tres asociaciones que hacen un trabajo imprescindible para muchas familias de Cartagena y lo hacemos mediante un proyecto que responde a las necesidades planteadas por las propias entidades y permitirá que desarrollen su actividad en instalaciones adaptadas. Durante este mes se realizarán los trámites administrativos oportunos y esperamos ver obra antes de que termine el año", ha dicho Arroyo.

La regidora ha subrayado especialmente la importancia del proyecto para AFAL, ya que dispondrá de un centro de día con 40 plazas para personas con alzhéimer y otras demencias, además de los espacios necesarios para desarrollar sus programas de atención.

Parkinson Cartagena y TP Cartagena, por su parte, contarán con dependencias destinadas a terapias, talleres y atención a usuarios y familias.

La actuación tiene, además, una segunda vertiente vinculada a San Antón y a la regeneración del barrio, ya que permitirá recuperar para nuevos usos un inmueble municipal dentro de las intervenciones del proyecto RE-CREA.

"Esta inversión tiene un doble beneficio: mejora los recursos de quienes atienden a pacientes y familias y recupera para San Antón un edificio que volverá a tener actividad y vida. La política social y la regeneración de los barrios se unen en una misma actuación", ha explicado la alcaldesa.

El futuro inmueble contará con más de 40 dependencias, entre salas de actividades de hasta 90 metros cuadrados, despachos, almacenes, vestuarios, un comedor de 63 metros cuadrados y una zona de descanso de 66 metros cuadrados. La intervención abarcará también la renovación de instalaciones, accesibilidad, eficiencia energética y áreas exteriores.

Por su parte, los representantes de las tres entidades beneficiarias han celebrado el desbloqueo de la obra. La directora de AFA Levante, Sonia Gallo, ha agradecido este paso adelante señalando que "las personas se van a encontrar menos solas, se van a sentir apoyadas y tratadas con sus terapias, y los familiares tendrán un lugar de encuentro".

La presidenta de TP Cartagena, Aurora Alifa, ha destacado que el nuevo espacio permitirá a las entidades "atender a más familiares y a más usuarios", mientras que el presidente de la Asociación de Parkinson de Cartagena, César Martínez Ross, ha mostrado su "tranquilidad" ante el avance del proyecto.

Martínez ha subrayado que el centro supondrá "un revulsivo y un altavoz muy importante" para llegar a nuevos pacientes y ha puesto en valor el trabajo conjunto con profesionales del hospital Santa Lucía para diseñar un espacio óptimo.