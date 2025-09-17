Cartagena arrancará octubre, su mes dedicado a las letras, con la Semana de la Novela Histórica

Presentación de la XXVI edición de la Semana de la Novela Histórica - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 17 (EUROPA PRESS)

Cartagena celebrará en octubre su mes dedicado a las letras, ya que la ciudad se volcará con la Feria del Libro y otros eventos literarios como la XXVI edición de la Semana de la Novela Histórica, que se desarrollará del 3 al 11 de octubre en el Museo del Teatro Romano y la Fundación Cajamurcia.

Autores como Elena Álvarez, que recibirá el premio Odilo; María Reig, premio Ciudad de Cartagena 2025 o el presentador Christian Gálvez pasarán por el evento, cuyas actividades cuentan con entrada libre, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El concejal de Cultura, Ignacio Jáudenes, ha sido el encargado de ofrecer los detalles junto al presidente de la Asociación de Novela Histórica de Cartagena, Obdulio López; la presentadora del evento, Laura Conesa, y la directora del Museo del Teatro Romano, Elena Ruiz.

El edil ha explicado que "es una de las semanas literarias más importantes de nuestro municipio, cuentan con más de un cuarto de siglo de trayectoria y el pasado 2024 consiguió el Premio de la Cultura que otorga el Ayuntamiento en la categoría literaria".

"Durante estos días haremos un repaso a la historia con la amenidad de contarla dentro de otras historias", ha añadido Jáudenes, quien ha felicitado a los organizadores del evento, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento.

Por su parte, Laura Conesa, secretaria de la asociación y presentadora, ha subrayado que "una de las novedades de este año es la inclusión de otras disciplinas artísticas como la poesía o la música, ya que se han programado conciertos, recitales o conferencias".